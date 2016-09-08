Киевский суд вернул экс-премьеру Украины Азарову право на пенсию

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева обязал Пенсионный фонд (ПФ) возобновить начисление и выплату пенсии экс-главе правительства Украины Николаю Азарову. Об этом сообщил в четверг вице-премьер Украины Павел Розенко.

"Признать противоправными действия Центрального объединения Пенсионного фонда Украины в городе Киев об отказе в возобновлении выплаты пенсии Азарову Николаю Яновичу. Обязать Центральное объединение Пенсионного фонда решить вопрос о возобновлении пенсии по существу", - говорится в документе, опубликованном на странице вице-премьера в сети Facebook.

При этом сам Розенко категорически не согласен с данным решением. "Позиция остается неизменной: бывшие руководители режима Януковича не будут получать пенсионные выплаты от нашего государства", - написал он, добавив, что ПФ уже подал документ на обжалование в Киевский апелляционный суд.

Борьба украинских властей за пенсионные счета Николая Азарова началась в декабре 2015 года. Тогда на Украине было принято решение наложить арест на выплату пенсии Азарову в связи с тем, что экс-премьера заподозрили в растрате государственных средств на строительство выделенной телекоммуникационной сети специального назначения.

9 марта 2016 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката Николая Азарова и отменил предыдущее решение об аресте. Суд согласился с доводами адвоката о том, что решение предыдущей инстанции не было обоснованным, так как арест с целью конфискации может быть наложен на движимое или недвижимое имущество, но "не на пенсию как социальную выплату".

Однако 30 марта суд снова наложил арест на пенсионный счет экс-премьера, согласившись с доводами Генпрокуратуры Украины, и подтвердил, что накопленные на банковском счете средства "являются предметом, на который могут накладываться ограничения".