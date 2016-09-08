СМИ: сирийские курды обстреляли пост на границе Сирии и Турции

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Курдские Силы народной самообороны (СНС) обстреляли пост на границе Сирии и Турции, турецкие военнослужащие в свою очередь открыли ответный огонь.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей турецких ВС.

Отмечается, что инцидент произошел в среду. Информации о погибших и раненых на настоящий момент нет.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата", которая, по заявлениям турецких властей, направлена на то, чтобы "очистить границу от всех террористов "Исламского государства" и других террористических элементов, в числе которых Силы народной самообороны сирийских курдов и прочие группировки".