Подозреваемая в подготовке теракта задержана в аэропорту Стамбула

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АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в подготовке теракта, задержана полицией в аэропорту Стамбула. Об этом сообщила турецкая газета Gunes.
По ее данным, задержанная является членом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.