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Пентагон: коалиция нанесла удары по более чем десяти главарям ИГ в Мосуле

Международная панорама
8 сентября, 18:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее США при помощи авиаудара предприняли попытку устранить "официального представителя по работе со СМИ" ИГ Абу Мухаммеда аль-Аднани
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ВАШИНГТОН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. ВВС западной коалиции нанесли удары по более чем десяти главарям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле за последние 60 дней. Об этом сообщил в четверг официальный представитель группы войск США, участвующих в контртеррористической операции в Ираке и Сирии, полковник ВВС Джон Дорриан. С помощью телемоста из Багдада он провел брифинг для журналистов, собравшихся в пресс-центре Пентагона.

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"За последние 60 дней коалиция нанесла точечные удары по более чем десяти главарям ИГ только лишь в Мосуле. Это произвело разрушительный эффект на структуру командования противника", - сказал он. Дорриан уточнил, что эти налеты были направлены против полевых командиров, поставщиков оружия, координаторов атак смертников. По его словам, данные шаги предпринимаются с целью дальнейшего освобождения Мосула. В Пентагоне при этом подчеркивают, что наступление планируют иракские военные и сроки его проведения зависят от них.

Полковник напомнил, что ранее США при помощи авиаудара предприняли попытку устранить "официального представителя по работе со СМИ" ИГ Абу Мухаммеда аль-Аднани. "Мы все еще проводим оценку результатов этого удара", - отметил Дорриан, не подтвердив факт ликвидации боевика.

Между тем, как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, аль-Аднани был уничтожен в сирийской провинции Алеппо 30 августа в результате удара российского Су-34.

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