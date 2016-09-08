Во Франции сбежал из-под домашнего ареста алжирский террорист

ПАРИЖ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Боевик алжирской террористической организации Вооруженная исламистская группа (GIA) Меруан Бенахмед сбежал во Франции из-под домашнего ареста. Об этом сообщает агентство AFP.

"Бенахмед находился под домашним арестом в городе Эврон. Однако сегодня он не явился в отделение жандармерии, что он обычно обязан делать четыре раза в сутки", - говорится в сообщении агентства.

Бенахмед за участие в террористической деятельности был приговорен в Алжире к смертной казни. Он сбежал из Алжира в 1999 году во Францию, где был осужден местными властями на 10 лет за участие в вербовке добровольцев в группировки боевиков. Также следствие подозревало его в подготовке терактов в Париже. В 2011 году он был освобожден и проживал после этого в различных департаментах страны, постоянно находясь под домашним арестом.

Экстрадиция его в Алжир была запрещена Европейским судом по правам человека, так как там ему грозит смертная казнь, что противоречит положениям европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Меруан Бенахмед за время своего нахождения на территории Франции направил в ряд стран запросы на предоставление ему убежища, но на все получил отрицательный ответ.