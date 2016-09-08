СМИ: не менее пяти человек погибли в результате взрыва в Джараблусе

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АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Джараблусе, который был занят войсками Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в турецких силовых структурах.
Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" и ввела в Сирию в районе города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.