СМИ: не менее пяти человек погибли в результате взрыва в Джараблусе

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Джараблусе, который был занят войсками Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в турецких силовых структурах.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" и ввела в Сирию в районе города Джараблус бронетанковые подразделения и части спецназа.

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