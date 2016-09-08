Трамп считает, что поймал бы бен Ладена до терактов 11 сентября

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НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп считает, что он на посту президента США добился бы поимки главаря террористической сети "Аль-Каида" Усамы бен Ладена до терактов в США 11 сентября 2001 года. Такое заявление кандидат на пост главы государства от Республиканской партии сделал на выступлении перед сторонниками в Кливленде (штат Огайо).
"Я бы проводил более жесткий курс в противодействии терроризму. Бен Ладена поймали бы давным-давно, задолго до его устранения и до обрушения Всемирного торгового центра", - утверждал Трамп.
Республиканец также заявил, что он, будучи еще предпринимателем, выступал против вторжения американских войск в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна еще до начала войны в 2003 году. "Я делал такие заявления непосредственно в начале войны, а некоторые - задолго до ее начала. Я всегда говорил, что это (использование американских войск) является плохой идеей", - сказал политик, процитировав свои интервью ряду изданий от 2003 года.
Такими высказываниями он отверг обвинения своей соперницы экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Она в среду в Нью-Йорке утверждала, будто Трамп в 2002 году в интервью высказывался в поддержку вторжения в Ирак.
Трамп последовательно ставит в вину президенту США Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон нагнетание напряженности на Ближнем Востоке и появление террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Такая политика в Ливии, Ираке и Сирии принесла разрушения и смерть", - подчеркнул он в Кливленде.
"Аль-Каида" - международная террористическая организация. На ее счету - планирование и осуществление целого ряда террористических актов на территории разных стран. Самым крупным является теракт в США 11 сентября 2001 года, когда погибли более трех тысяч человек.
Международная террористическая организация "Аль-Каида". Досье