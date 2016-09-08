Правящая в Армении партия к парламентским выборам сменяет правительство

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ЕРЕВАН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Правящая Республиканская партия Армении (РПА) решила идти на парламентские выборы будущего года с новым правительством страны. Об этом заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян, комментируя решения руководства партии во главе с президентом Сержем Саргсяном.
Ранее Овик Абрамян заявил о своем решении уйти в отставку с должности премьера, которую занимает с апреля 2014 года. Вечером на заседаниях исполнительного органа и совета РПА утверждена кандидатура нового премьер-министра Армении: на эту должность единодушно выдвинут 53-летний Карен Карапетян, в 2010-2011 годах занимавший пост мэра Еревана, а в последние годы работавший в российском "Газпроме".
"РПА продолжает оставаться основным источником политической моды и политического темпа в Армении, она прислушивается к импульсам, идущим от общества, из общественно-политической, социальной и других сфер, - отметил Ашотян. - Поэтому партия приняла решение идти на (очередные) парламентские выборы будущего года с новым правительством". По словам представителя РПА, отставка премьера и формирование нового кабинета министров вызваны "необходимостью перехода - до парламентских выборов - к новому этапу, новому формату преобразований, новой культуры управления страной в контексте развития социально- политической, экономической обстановки".
Поправки к конституции, принятые в прошлом году, "открывают в Армении повестку политических преобразований, и эта повестка включает в себя императив принципиальных изменений различных сфер управления в стране", - напомнил Ашотян. По его словам, "будут серьезные изменения в системе управления".
"РПА приняла решение предоставить мандат доверия Карену Карапетяну с учетом как его деятельности в системе государственного управления и местного самоуправления, так и хорошего владения им экономических проблем, энергетической сферы, вопросов городов, областей, коммунального хозяйства", - отметил Ашотян. Учитываются и черты его характера, "которые позволят возглавить преобразования в правительстве, в сфере исполнительной власти", - считает зампредседателя партии.
Как рассчитывает Ашотян, программа деятельности, которую новое правительство, согласно Конституции, должно внести на рассмотрение парламента, станет "не только планом решения краткосрочных проблем страны, но и видением долгосрочного развития Армении".