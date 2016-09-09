Мэй намерена препятствовать отмене санкций против РФ до выполнения минских соглашений

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ЛОНДОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет противостоять отмене санкций против России, пока не будут выполнены минские договоренности по Украине. Об этом глава британского кабинета министров заявила на состоявшейся в четверг встрече с председателем Евросовета Дональдом Туском.
"Премьер-министр ясно дала понять, что Соединенное Королевство продолжит настаивать на том, что снятие санкций (с России) должно и дальше быть увязано с полным выполнением минского соглашения", - приводятся на сайте информации правительства Великобритании слова Мэй, сказанные ею на встрече с Туском.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал действие этих ограничительных мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.