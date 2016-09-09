МАГАТЭ осуждает ядерное испытание КНДР

ВЕНА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Очередное ядерное испытание КНДР является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и несоблюдением повторяющихся требований международного сообщества.

Об этом говорится в опубликованном заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

"Сегодняшнее ядерное испытание КНДР, если оно подтвердится, второе по счету в этом году и пятое с 2006 года. Это очевидное нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и несоблюдение повторяющихся требований международного сообщества, - считает гендиректор МАГАТЭ. - Это очень тревожное и прискорбное событие".

По его словам, "СБ ООН в резолюции 2270 осудил предыдущее ядерное испытание КНДР, проведенное 6 января 2016 года. СБ также подтвердил свое решение, что КНДР не следует проводить другие ядерные испытания, и страна должна отказаться от любого вида ядерного оружия и существующей ядерной программы, а также немедленно прекратить всю связанную с этим деятельность".

"Я призываю КНДР, чтобы она полностью соблюдала все соответствующие резолюции СБ ООН и МАГАТЭ", - добавил Амано.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. Согласно официальному заявлению ЦТАК, "испытание ядерной боеголовки стало демонстрацией воли Трудовой партии Кореи и корейского народа принять самые решительные контрмеры в ответ на давление, санкции и угрозы в отношении народной республики со стороны враждебных сил во главе с США".