Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МАГАТЭ осуждает ядерное испытание КНДР

Международная панорама
9 сентября, 8:35 дата обновления: 9 сентября, 9:00 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Ранее КНДР официально объявила о проведении очередного ядерного испытания
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Очередное ядерное испытание КНДР является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и несоблюдением повторяющихся требований международного сообщества.

Смотрите также
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории

Об этом говорится в опубликованном заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

"Сегодняшнее ядерное испытание КНДР, если оно подтвердится, второе по счету в этом году и пятое с 2006 года. Это очевидное нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и несоблюдение повторяющихся требований международного сообщества, - считает гендиректор МАГАТЭ. - Это очень тревожное и прискорбное событие".

По его словам, "СБ ООН в резолюции 2270 осудил предыдущее ядерное испытание КНДР, проведенное 6 января 2016 года. СБ также подтвердил свое решение, что КНДР не следует проводить другие ядерные испытания, и страна должна отказаться от любого вида ядерного оружия и существующей ядерной программы, а также немедленно прекратить всю связанную с этим деятельность".

"Я призываю КНДР, чтобы она полностью соблюдала все соответствующие резолюции СБ ООН и МАГАТЭ", - добавил Амано.

КНДР в пятницу провела пятое ядерное испытание. Согласно официальному заявлению ЦТАК, "испытание ядерной боеголовки стало демонстрацией воли Трудовой партии Кореи и корейского народа принять самые решительные контрмеры в ответ на давление, санкции и угрозы в отношении народной республики со стороны враждебных сил во главе с США".

Ядерная программа КНДР. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама