Президент Армении принял отставку правительства

ЕРЕВАН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства республики. Соответствующий указ был подписан 8 сентября, однако обнародован пресс-службой главы государства только в пятницу.

"Принять отставку правительства Республики Армения. Членам правительства Республики Армения продолжать исполнение обязанностей до формирования нового состава правительства", - говорится в документе.

В указе также отмечается, что он вступает в силу с момента подписания.

Закрывая в четверг очередное заседание правительства Армении, премьер-министр страны Овик Абрамян заявил о своем решении уйти в отставку. Он возглавлял кабмин с апреля 2014 года. Вечером на заседаниях исполнительного органа и совета правящей Республиканской партии Армении, которую возглавляет Саргсян, была утверждена кандидатура нового премьера. На должность был единодушно выдвинут 53-летний Карен Карапетян, в 2010-2011 годах являвшийся мэром Еревана, а в последние годы работавший в российском "Газпроме".

Считается, что правительство Армении следует за премьером в случае принятия его отставки. Таково требование закона Армении "О формировании и об отставке правительства" от 9 ноября 1998 года, пояснили корреспонденту ТАСС в Минюсте республики.

"Согласно этому закону, правительство подает в отставку в случае принятия президентом отставки премьера или смещения премьера с должности. Члены подавшего в отставку правительства продолжают свою деятельность до назначения на их должности или формирования нового правительства", - заявили в министерстве.

"Закон требует, что в случае отставки правительства новый кабинет формируется президентом в 20-дневный срок. Правительство считается сформированным, если назначены все члены правительства", - подчеркнули в Минюсте.