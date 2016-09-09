Сооснователь Facebook выделит $20 млн на политическую борьбу против Трампа

"Белая дача" хочет возобновить работу СП в Турции по производству салата айсбергЭкономика и бизнес 9 сентября, 15:39
Москвичи довольны реставрацией здания бывшей Екатерининской больницыРепортаж 9 сентября, 15:36
Сооснователь Facebook выделит $20 млн на политическую борьбу против ТрампаМеждународная панорама 9 сентября, 15:33
Страницы истории: русский орден защитникам ВерденаМеждународная панорама 9 сентября, 15:30
Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром КазахстанаМеждународная панорама 9 сентября, 15:19
Песков: Путин в День города прокатится по Московскому центральному кольцуПолитика 9 сентября, 15:15
В Москве впервые пройдет мусульманский КурбанFESTОбщество 9 сентября, 15:09
Несколько тысяч снайперских прицелов в армию РФ поставит "Швабе" до конца годаНовости партнеров 9 сентября, 15:07
Президент РАН: изменение порядка лишения ученой степени смягчит условия для плагиаторовНаука 9 сентября, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Один из основателей социальной сети Facebook Дастин Московиц выделит $20 млн долларов, чтобы не допустить победы кандидата от республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом он написал в пятницу на своей странице в блог-платформе Medium.
"Как и многие голосующие за демократов, мы не поддерживаем каждый пункт их политической платформы, но совершенно ясно, что если Клинтон выиграет выборы, то Америка станет намного ближе к тому миру, который мы хотим видеть. Если же выиграет Дональд Трамп, страна откатится назад и станет более изолированной от мирового сообщества", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что на противодействие предвыборной программе Трампа "выделяется $20 млн".
Московиц также называет предвыборные обещания Трампа "неубедительными" и считает, что политика Трампа в отношении миграции "нанесет вред как гражданам страны, так и иностранцам".
Как сообщается, 20 млн долларов будут распределены в несколько политических фондов и лишь часть из них будет направлена напрямую в фонд поддержки предвыборной кампании Хиллари Клинтон.
"Моя жизнь – это жизнь победителя": главные козыри Дональда Трампа