Сооснователь Facebook выделит $20 млн на политическую борьбу против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Один из основателей социальной сети Facebook Дастин Московиц выделит $20 млн долларов, чтобы не допустить победы кандидата от республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом он написал в пятницу на своей странице в блог-платформе Medium.

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"Как и многие голосующие за демократов, мы не поддерживаем каждый пункт их политической платформы, но совершенно ясно, что если Клинтон выиграет выборы, то Америка станет намного ближе к тому миру, который мы хотим видеть. Если же выиграет Дональд Трамп, страна откатится назад и станет более изолированной от мирового сообщества", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что на противодействие предвыборной программе Трампа "выделяется $20 млн".

Московиц также называет предвыборные обещания Трампа "неубедительными" и считает, что политика Трампа в отношении миграции "нанесет вред как гражданам страны, так и иностранцам".

Как сообщается, 20 млн долларов будут распределены в несколько политических фондов и лишь часть из них будет направлена напрямую в фонд поддержки предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

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