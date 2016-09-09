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Украинских неонацистов оштрафовали в Польше за оскорбление мемориала в бывшем концлагере

Международная панорама
9 сентября, 16:58 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Молодые люди позировали для фотографий, изображая нацистское приветствие на фоне бараков, газовых камер и крематория
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ВАРШАВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Двое украинцев 19 и 24 лет, задержанные в мае 2016 года в музее на территории бывшего нацистского концлагеря Майданек в Люблине за оскорбление памяти погибших узников, приговорены к выплате символического штрафа по двух тысяч злотых (около $500) каждый.

Как сообщалось ранее, молодые люди позировали для фотографий, изображая нацистское приветствие на фоне бараков, газовых камер и крематория.

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Как выяснилось, двое украинцев приехали в польский Люблин в поисках работы. Они трудились в одном из сетевых магазинов. После неудачно завершившейся экскурсии молодые люди признали свою вину и были готовы добровольно понести наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно, штрафа и запрета на вход на территорию Майданека. Однако люблинский суд на это не согласился.

"Объяснения обвиняемых порождают сомнения в их виновности", - указал суд, выразив предположение, что молодые люди могли не знать о существующих в Польше законах и тяжести совершаемых ими действий.

В результате дело вернулось в прокуратуру, которая была вынуждена вновь передать его в суд. Другой судейский состав признал вину обвиняемых и приговорил их к условному лишению свободы и штрафу в размере двух тысяч злотых. Как оказалось, это даже меньше, чем украинцы предлагали заплатить добровольно.

"Наказание неадекватно совершенному преступлению. Не знаю, почему суд ссылается на то, что обвиняемые не ведали, что творят. Каждый въезжающий на территорию Польши обязан соблюдать польские законы", - сказала пресс-секретарь люблинской прокуратуры Агнешка Кемпка.

Прокуратура намерена опротестовать вынесенное решение. В ближайшее время состоится новое разбирательство в суде.

Как отмечают СМИ, это не первый случай скандального поведения граждан Украины в Майданеке. Летом 2015 года украинец, учившийся в Польше, хвалился в интернете снимком, на котором он обращается с оскорбительным жестом к памятнику Борьбы и мученичества, установленному у входа в музей. Дело было направлено в суд для несовершеннолетних, а самого нарушителя исключили из школы. Посетил бывший концлагерь и член экстремистской организации Misanthropic Division (запрещена на территории РФ), позднее разместивший в интернете скандальную фотосессию.

Лагерь Майданек был построен заключенными под Люблином одновременно с лагерем в Аушвиц-Биркенау в Освенциме. По официальным данным, через него прошло 300 тыс. человек, в основном поляки, евреи и советские военнопленные. С 1942 года в газовых камерах там было уничтожено 80 тыс. узников. В настоящее время на территории лагеря действует мемориальный комплекс.

Освобождение узников Майданека. Досье

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