Военный главарь "Джебхат ан-Нусры" уничтожен в ходе авиаудара к западу от Алеппо

БЕЙРУТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Военный главарь террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) Абу Омар Саракиб ликвидирован вместе с 15 полевыми командирами в местечке Кфар-Наха к западу от Алеппо.

Как передал в пятницу телеканал "Аль-Маядин", его гибель в четверг в результате авиаудара (предположительно ВВС САШ) подтвердили боевики вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх", которые находились поблизости от этого селения.

Саракибу (известен более под именем Абу Хаджир аль-Хомси) принадлежит основная роль в организации массированного наступления бандформирований на оборонительные рубежи правительственных сил на юге и юго-западе Алеппо, которое началось 31 июля. Войскам потребовалось больше месяца, чтобы отразить атаки противника, вернуть утраченные позиции и восстановить контроль над южным въездом в город через предместье Рамуса.

"Эмир" Идлиб создал "Джейш аль-Фатх"

Как и убитый 30 августа к северо-востоку от Алеппо Абу Мухаммед аль-Аднани, который служил "правой рукой" главаря "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), Саракиб воевал до Сирии в рядах филиала "Аль-Каиды" в Ираке под началом небезызвестного террориста Абу Мусаба аз-Заркауи (ликвидирован иорданским спецназом в 2007 году).

СПЕЦПРОЕКТ Сирийская рапсодия Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

С 2012 года в качестве военного эмира "Ан-Нусры" он руководил операциями в стратегически важном горном регионе Калямун на границе Сирии и Ливана (70 км от Дамаска). Саракиб, который в то время был известен под именем Абу Халед Любнан, был причастен к организации серии терактов на юге Бейрута в 2013 году и вылазкам против патрулей ливанской армии.

В 2014 году террорист переместился в Идлиб, где возглавил созданную им коалицию "Джейш аль-Фатх" из формирований "Ан-Нусры" и других экстремистских группировок (крупнейшие из них "Ахрар аш-Шам" и "Нуреддин аз-Зенги"). Боевикам удалось вытеснить сирийские войска из северо-западной провинции и превратить ее в "бастион джихада".

С тех пор Абу Хаджир аль-Хомси был известен под именем Абу Омар Саракиб (по названию одного из городов этой провинции - Саракиб). Он стал "эмиром" Идлиба.

Единство коалиции под вопросом

Как считают эксперты в Дамаске, ликвидация террориста, а вместе с ним Абу Муслима аш-Шами - командира ударной группировки "Катаиб Фатх аш-Шам", которая является костяком "Джейш аль-Фатх", ослабит вооруженную коалицию, противостоящую правительственной армии на севере Сирии. Не исключено, что последует раскол в рядах коалиции, где после поражения под Алеппо уже начались взаимные обвинения в предательстве между полевыми командирами.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье