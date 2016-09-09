СМИ: командиры "Джебхат ан-Нусры" и "Джейш аль-Фатх" уничтожены в Сирии

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БЕЙРУТ, ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Полевые командиры группировок "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и вооруженной коалиции "Джейш аль-Фатх" ликвидированы в результате авиаудара на северо-западе Сирии. Об этом сообщило в агентство "Синьхуа" со ссылкой на военные источники.
По сведениям агентства, удар по позиции исламистов нанесен неопознанным самолетом. Как уточняет Синьхуа, среди ликвидированных боевиков один из основателей причисляющей себя к оппозиции вооруженной коалиции "Джейш аль- Фатх" ("Армия завоевания") и один из командиров экстремистской группировки "Джебхат Фатх аш-Шам".
В данный момент Министерство обороны США проверяет информацию. "Мы изучаем этот вопрос", - заявил сотрудник американского военного ведомства, отвечая на просьбу прокомментировать сведения о ликвидации в Сирии в результате удара с воздуха одного из предводителей экстремистской сети "Джебхат Фатх аш-Шам" и уточнить, кто проводил данную операцию, Вооруженные силы США или России. Представитель Пентагона пообещал позднее предоставить дополнительную информацию в случае ее появления.
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).