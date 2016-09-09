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Иракская армия и курды согласовали план по освобождению Мосула от ИГ

Международная панорама
9 сентября, 17:35 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
Лидер иракских курдов Масуд Барзани не исключает, что город может быть освобожден до конца года
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. ВС Ирака и курдские военизированные формирования пешмерга приняли план по освобождению города Мосул на севере арабской страны от экстремистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

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"Командиры пешмерга и иракской армии провели ряд встреч. Они договорились по поводу военного плана и роли каждой из сторон", - сказал политик в интервью телеканалу France 24. При этом он подчеркнул, что пешмерга точно примут участие в наступательной операции. Каким образом будут задействованы шиитские и суннитские проправительственные отряды, пока не решено.

"Между населением Мосула и прилегающих районов и группами "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) и "Аль-Хашд аль-Ватани" (суннитские добровольческие отряды) должно быть понимание. Пока его нет", - отметил Барзани.

Отвечая на вопрос, существует ли вероятность освобождения города до конца текущего года, лидер иракских курдов сказал, что это возможно.

"Однако нужно подготовиться к последующему этапу. Нам очень важно, чтобы эта трагедия не повторилась в будущем", - подчеркнул он.

Операция по освобождению Мосула

Освобождение Мосула - основная цель операции по восстановлению контроля над страной, проводимой иракской армией совместно с курдами. Летом в данном направлении были достигнуты определенные успехи: в июле удалось восстановить контроль над стратегической авиабазой Эль-Кайяра, а в августе - над одноименным городом, расположенным к югу от Мосула. Этот регион, как ожидается, станет плацдармом для дальнейшего наступления.

Мосул - административный центр провинции Найнава, население которого превышает 500 тыс. человек. Боевики ИГ считают город своей столицей в Ираке. Мосул был оставлен правительственными войсками во время наступления террористов 10 июня 2014 года. По оценкам военных специалистов, в настоящее время в городе может быть сосредоточено до десяти тысяч боевиков группировки.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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