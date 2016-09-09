Палестинский подросток погиб в ходе столкновений с израильскими военными

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля застрелили палестинского подростка в ходе столкновений на границе с сектором Газа.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Как сообщает агентство, 16-летний Абдель Рахман Даббах был убит пулей в голову. Инцидент произошел к востоку от палестинского лагеря беженцев в Эль-Бурейдже.

По словам очевидцев, около десятка молодых палестинцев собрались на границе с Израилем, после чего начали бросать камни через заграждение в израильскую смотровую башню. В ответ военные открыли по ним огонь.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния резко обострилась в середине сентября 2015 года. С тех пор в результате порядка 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты 40 израильтян. За это время в ходе нападений и попыток нападений на израильтян погибли более 200 палестинцев, еще несколько десятков были убиты при подавлении акций протеста и в столкновениях с солдатами.