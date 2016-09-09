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Госдеп: Керри продолжает согласование с Вашингтоном соглашения по Сирии

Международная панорама
9 сентября, 22:56 дата обновления: 9 сентября, 23:14 UTC+3
Как отметил Джон Кирби, "дискуссии продолжаются"
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Джон Керри

Госсекретарь США Джон Керри

© EPA/DANIEL IRUNGU

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри продолжает согласование с Вашингтоном российских предложений по Сирии. Об этом заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Госсекретарь Керри продолжает с коллегами в Вашингтоне обсуждение предложений России по Сирии, - сказал он. - Дискуссии продолжаются".

Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация вот уже пять часов ждет ответа от американских коллег. В целом переговоры Лаврова и Керри длятся уже более 12 часов.

 

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