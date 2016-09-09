Госдеп: Керри продолжает согласование с Вашингтоном соглашения по Сирии

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри продолжает согласование с Вашингтоном российских предложений по Сирии. Об этом заявил начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Госсекретарь Керри продолжает с коллегами в Вашингтоне обсуждение предложений России по Сирии, - сказал он. - Дискуссии продолжаются".

Чуть ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская делегация вот уже пять часов ждет ответа от американских коллег. В целом переговоры Лаврова и Керри длятся уже более 12 часов.