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Сноуден: у народа США должен быть лучший выбор кандидатов в президенты

Международная панорама
9 сентября, 23:15 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб
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ЛОНДОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что у американского народа должен быть лучший выбор кандидатов в президенты. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

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"Я думаю, что у нас должен быть лучший выбор. Мы страна с 330-миллионным населением, и, похоже, нам предстоит сделать выбор между людьми, жизнь которых определяется скандалом. Я просто думаю, что мы должны быть способны на большее", - сказал он, говоря о нынешних кандидатах на пост президента США.

Адвокат Сноудена Бен Уизнер из Американского союза защиты гражданских свобод, как сообщается, собирается подготовить петицию президенту США Бараку Обаме с просьбой помиловать своего подопечного. Сам Сноуден положительно относится к данной инициативе, однако не верит в ее успешный исход. "Вы пытаетесь втянуть меня в политическую трясину", - отреагировал он на вопрос о своих шансах вернуться в США, если президентом станет Дональд Трамп или Хиллари Клинтон.

По его словам, жизнь в Москве для него становится лучше изо дня в день. "Сейчас я более свободный в сравнении с 2013 годом", - поделился он. "Вся моя работа на английском языке, со всеми с кем я говорю, я общаюсь на английском. Я сплю в России, но живу во всем мире", - сказал он, подчеркнув, что "все еще планирует покинуть" РФ.

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Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

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