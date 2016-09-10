СМИ: Минфин ФРГ ожидает увеличения финансовой нагрузки после Brexit

Эксперты: МЦК станет мощным заделом для развития столицыОбщество 10 сентября, 15:11
Мединский считает ситуацию с доской Маннергейму темой отдельной беседыКультура 10 сентября, 14:45
Прокуратура возбудила уголовное дело за вырубку в Крыму редкого можжевельникаПроисшествия 10 сентября, 14:31
На выборах в Белоруссии завершается агитацияМеждународная панорама 10 сентября, 14:23
На Московском центральном кольце запущено пассажирское движениеОбщество 10 сентября, 14:05
Шляхтин: ФК "Крылья Советов" доверяет тренеру ВеркаутеренуСпорт 10 сентября, 13:55
РПЦ: божественная теория сотворения мира не противоречит последним космическим открытиямКосмос 10 сентября, 13:52
Торжества по случаю 869-летия Москвы начались по всей столицеОбщество 10 сентября, 13:51
Кириенко: в "Бушер-1" было интегрировано 12 тыс. т немецкого оборудованияЭкономика и бизнес 10 сентября, 13:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Минфин ФРГ ожидает, что после выхода Великобритании из ЕС финансовая нагрузка на Германию существенно возрастет. Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ ведомства.
После Brexit доля Германии в структуре ВВП ЕС повысится с 21% в настоящее время до 25%. Как следствие, нужно будет ожидать и "повышения доли ФРГ в финансировании бюджета ЕС примерно на €4,5 млрд соответственно в 2019 и 2020 гг.", отмечают специалисты министерства.
Оценка основывается на текущих финансовых показателях и не учитывает реакцию Лондона на Brexit, например, возможные будущие взносы, которые Великобритания будет платить за сохранение доступа к внутреннему рынку Евросоюза.
На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники выхода из ЕС. Как ожидается, активная стадия переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем начнется в 2017 году.