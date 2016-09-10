СМИ: Минфин ФРГ ожидает увеличения финансовой нагрузки после Brexit

БЕРЛИН, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Минфин ФРГ ожидает, что после выхода Великобритании из ЕС финансовая нагрузка на Германию существенно возрастет. Об этом в субботу сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ ведомства.

После Brexit доля Германии в структуре ВВП ЕС повысится с 21% в настоящее время до 25%. Как следствие, нужно будет ожидать и "повышения доли ФРГ в финансировании бюджета ЕС примерно на €4,5 млрд соответственно в 2019 и 2020 гг.", отмечают специалисты министерства.

Оценка основывается на текущих финансовых показателях и не учитывает реакцию Лондона на Brexit, например, возможные будущие взносы, которые Великобритания будет платить за сохранение доступа к внутреннему рынку Евросоюза.

На состоявшемся 23 июня в Великобритании референдуме победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники выхода из ЕС. Как ожидается, активная стадия переговоров по Brexit между Лондоном и Брюсселем начнется в 2017 году.