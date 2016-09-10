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Власти Франции выслали в Россию радикально настроенного уроженца Чечни

Международная панорама
10 сентября, 18:27 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Как сообщили во французском МВД, с начала текущего года это уже 17-й случай высылки с французской территории граждан иностранных государств, представляющих потенциальную угрозу
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ПАРИЖ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Франции выслали в Россию уроженца Чечни Мансура Кудусова. Как сообщили корреспонденту ТАСС во французском МВД, решение о высылке было принято "из соображений безопасности".

"Было установлено, что Кудусов представлял угрозу для общественного порядка во Франции ввиду его радикальных взглядов", - сообщили в пресс-службе МВД в Париже. Собеседник агентства подчеркнул, что с начала текущего года это уже 17-й случай высылки с французской территории граждан иностранных государств, представляющих потенциальную угрозу.

С 2012 года Кудусов отбывал заключение во Франции. Он числился в базе данных французских спецслужб за экстремистские взгляды. "После окончания срока заключения он сразу же был выдворен с территории Франции", - пояснили в министерстве внутренних дел, отметив, что вопрос "был согласован с коллегами из МВД РФ".

В посольстве России в Париже подтвердили, что Кудусов был выслан в пятницу, 9 сентября. Российские дипломаты подчеркнули, что власти Франции "соблюли все необходимые процедуры по реадмиссии".

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