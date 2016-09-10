Трамп уверен в необходимости сотрудничества США и РФ в борьбе против ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверен в необходимости сотрудничества между Вашингтоном и Москвой в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом миллиардер заявил во время выступления в штате Флорида.
"Если мы поладим с Россией, то будет совсем неплохо, правда?" - приводит слова политика агентство Bloomberg. Говоря об отношениях с Москвой, Трамп добавил: "Здесь все дело в том, чтобы заключать отличные сделки".
На встрече с избирателями во Флориде республиканец также заявил: "Если Россия, у которой тоже большие проблемы с ИГ, хочет помочь нам избавиться от группировки и хочет потратить наравне с нами миллиарды долларов с данной целью, то я полностью это поддерживаю".
Трамп считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон "потерпела полный крах с перезагрузкой отношений с Россией". "В отличие от администрации Обамы, мы будем вести переговоры с Россией с позиции силы", - утверждает республиканец.
В последние дни несколько опросов общественного мнения показали, что Трамп догнал по популярности Клинтон.
Согласно опросу службы ORC и телеканала CNN, опубликованному 6 сентября, миллиардер опережал экс-госсекретаря по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%). По результатам исследования, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов.
Как считают социологи, одной из причин ослабления позиций бывшего госсекретаря стал никак не утихающий скандал с ее служебной электронной перепиской, а также критика, связанная с деятельностью Фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation).
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