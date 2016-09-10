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Клинтон заявила, что разочарована словами Трампа о Путине

Международная панорама
10 сентября, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Экс-госсекретарь неприятно поражена тем, что говорит республиканский кандидат
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© EPA/CRISTOBAL HERRERA

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон разочарована тем, что ее соперник на выборах Дональд Трамп положительно отзывается о российском лидере Владимире Путине. Об этом экс-госсекретарь заявила в Нью-Йорке с речью после брифинга, проведенного для нее сотрудниками американской разведки.

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"Я разочарована тем, что кандидат в президенты США продолжает неподобающе восхвалять и отождествлять себя с российским президентом", - заявила она, говоря о Трампе.

По словам Клинтон, то, что обещает предпринять Трамп в случае победы на выборах, подорвет безопасность США. "Я неприятно поражена тем, что говорит республиканский кандидат", - сказала она.

Трамп заявил в эфире американского телеканала AMSNBC, что Путин в большей степени является лидером, чем глава Белого дома Барак Обама. "Если он (Путин - прим. ТАСС) говорит обо мне хорошее, то я тоже буду говорить хорошее о нем, - указал тогда Трамп. - Я уже заявлял, что он действительно является лидером". "Это совсем иная система, и так уж вышло, что мне она не нравится, но, конечно, в этой системе он (Путин - прим. ТАСС) был лидером в гораздо большей степени, чем был лидером наш президент, наша страна расколота", - добавил миллиардер.

17 декабря прошлого года, выступая на большой ежегодной пресс-конференции, Путин заявил, что Трамп - "абсолютный лидер президентской гонки" в США. 

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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