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СМИ: Клинтон предпочла ужин с Путиным компании Трампа

Международная панорама
7 сентября, 13:35 UTC+3
Это выяснилось во время игры в "Апельсиновый боулинг", когда журналистский пул, сопровождающий кандидата в полете, задает ему вопросы, написанные на апельсинах
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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон

© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон предпочитает компанию Владимира Путина, а не своего конкурента республиканца Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Как поясняет издание, это стало известно благодаря традиционной забаве "Апельсиновый боулинг", которую придумала Нэнси Рэйган - жена 40-го президента США Рональда Рэйгана во время его предвыборной кампании.

По традиции, представители СМИ, сопровождающие кандидата в полете, задают ему вопросы, написанные на апельсинах. 
Задача сидящих в хвосте самолета журналистов докатить апельсин до находящегося в передней части салона кандидата, после чего политик должен ответить на написанный на фрукте вопрос.
Один из запущенных апельсинов с вопросом "С кем бы вы предпочли поужинать?" и вариантами ответа "Трамп" и "Путин" поймал пресс-секретарь Ник Меррилл, который и выбрал ответ "Путин".

Позже он пояснил, что принял такое решение после слов Клинтон. Дело в том, что политик, в момент выбора ответа вспомнила об ужине с президентом РФ.
"Я когда-то ужинала с российским лидером", - сказала Клинтон. 

Кандидат от демократов во время своей предвыборной кампании часто проводит неофициальные сессии с журналистами в самолете в формате «вопрос-ответ». При этом в «Апельсиновый боулинг» уже играл претендент на пост вице-президента от республиканцев Майк Пенс.

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