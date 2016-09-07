СМИ: Клинтон предпочла ужин с Путиным компании Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон предпочитает компанию Владимира Путина, а не своего конкурента республиканца Дональда Трампа.
Об этом сообщает Daily Mail.
Как поясняет издание, это стало известно благодаря традиционной забаве "Апельсиновый боулинг", которую придумала Нэнси Рэйган - жена 40-го президента США Рональда Рэйгана во время его предвыборной кампании.
По традиции, представители СМИ, сопровождающие кандидата в полете, задают ему вопросы, написанные на апельсинах.
Задача сидящих в хвосте самолета журналистов докатить апельсин до находящегося в передней части салона кандидата, после чего политик должен ответить на написанный на фрукте вопрос.
Один из запущенных апельсинов с вопросом "С кем бы вы предпочли поужинать?" и вариантами ответа "Трамп" и "Путин" поймал пресс-секретарь Ник Меррилл, который и выбрал ответ "Путин".
Позже он пояснил, что принял такое решение после слов Клинтон. Дело в том, что политик, в момент выбора ответа вспомнила об ужине с президентом РФ.
"Я когда-то ужинала с российским лидером", - сказала Клинтон.
Кандидат от демократов во время своей предвыборной кампании часто проводит неофициальные сессии с журналистами в самолете в формате «вопрос-ответ». При этом в «Апельсиновый боулинг» уже играл претендент на пост вице-президента от республиканцев Майк Пенс.