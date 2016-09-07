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Штаб Трампа: Клинтон проспала целый месяц предвыборной гонки

Международная панорама
7 сентября, 3:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Так, Джейсон Миллер обратил внимание, что экс-госсекретарь во время выступления во Флориде не отреагировала на появление очередного разоблачительного материала о Фонде семьи Клинтон
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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон проспала целый месяц предвыборной кампании и очнулась только в сентябре. С таким обвинением в адрес бывшей первой леди выступил во вторник избирательный штаб ее соперника - кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.

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Представитель штаба Джейсон Миллер обратил внимание на то, что Клинтон во время выступления во Флориде во вторник никак не отреагировала на появление очередного разоблачительного материала вещательной компании Scripps News. "Ремарки Хиллари Клинтон в Тампе (штат Флорида) - это именно то, что должно ожидать от кандидата, которая отсутствовала целый август и проснулась в сентябре, проигрывая уже предвыборную кампанию", - утверждал Миллер.

"Клинтон никуда не деться от повальной коррупции в Фонде семьи Клинтон (Clinton Foundation), разоблаченной в репортаже, который спровоцировал эффект разорвавшейся бомбы. Эта публикация посвящена тому, что фонд нарушал законы и требования штата Нью-Йорк, предписывающие раскрывать данные зарубежных доноров", - пояснил представитель штаба.

Фонд Клинтонов

Scripps News во вторник изложила итоги изучения налоговых деклараций и официальных документов фонда Клинтонов. Компания выяснила, что фонд долгие годы утаивал информацию о зарубежных компаниях и физических лицах, перечислявших ему крупные пожертвования. Эту практику мог прекратить, но не стал генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман, который является членом Демократической партии США и назван "ведущим советником" избирательного штаба экс-госсекретаря в Нью-Йорке, отметила Scripps News.

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Благотворительная организация, о которой идет речь, была основана Биллом Клинтоном в 2001 году после того, как истекли его президентские полномочия. Фонду удалось привлечь уже более $2 млрд, в том числе за счет отчислений политических сторонников семьи Клинтон. Деньги также поступали, к примеру, из Саудовской Аравии, что вызывало жесткую критику со стороны Республиканской партии. Политические оппоненты заподозрили экс-госсекретаря в том, что она оказывала услуги некоторым лицам и целым государствам в обмен на перечисление средств на счета фонда.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае победы на выборах намерен инициировать независимое расследование деятельности благотворительного фонда. "Я поражен масштабами преступных деяний (Хиллари) Клинтон", - сказал миллиардер. По его словам, деятельность фонда "требует скорейшего расследования со стороны специального и независимого обвинителя".

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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