СМИ: более тысячи исламистов могут вернуться в Европу из Сирии и Ирака

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БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ предупреждают о возрастающем числе исламистов, возвращающихся в Европу из стран Ближнего Востока. Об этом пишет в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецких службах безопасности.
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС
"Возвращение исламистов представляет собой большую угрозу безопасности, во многих случаях вернувшиеся экстремисты крайне радикально настроены и имеют опыт участия в войнах и конфликтах", - приводит газета заявление руководителя Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Германии Хольгера Мюнха. "Исламисты устанавливают контакты друг с другом в Сирии или Ираке. Таким образом, образуются террористические сети, которые затем действуют по всей Европе", - добавил Мюнх. По его словам, подтверждением тому служат связи между террористами, совершившими атаки в Брюсселе и Париже.
Мюнх настаивает на более интенсивном обмене информацией между разведывательными службами стран Европы в связи с возрастающей террористической угрозой. "Только благодаря быстрому и всестороннему обмену информацией между разведывательными структурами разных стран мы сможем распознавать сети террористов и противостоять им", - сказал он.
Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции (BFF, контрразведка ФРГ) Ганс-Георг Маассен также отмечает, что "более 70% тех, кто возвращается из Сирии и Ирака, принимали активное участие в боевых действиях или прошли специальную боевую подготовку".
По информации издания, около 6 тыс. исламистов из Европы отправились воевать в Сирию и Ирак. Но из-за того, что сейчас "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) несет потери, примерно треть из них должна вернуться обратно в Европу. Также отмечается, что растет число ложных сообщений о смерти: исламисты заявляют о гибели своих соратников, что не соответствует действительности. После этого якобы убитые боевики возвращаются в Европу, поэтому для того, чтобы избежать этой опасности, разведывательные органы приняли решение не удалять "погибших" террористов из своих баз данных.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.