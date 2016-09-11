СМИ: более тысячи исламистов могут вернуться в Европу из Сирии и Ирака

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ предупреждают о возрастающем числе исламистов, возвращающихся в Европу из стран Ближнего Востока. Об этом пишет в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в немецких службах безопасности.

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

"Возвращение исламистов представляет собой большую угрозу безопасности, во многих случаях вернувшиеся экстремисты крайне радикально настроены и имеют опыт участия в войнах и конфликтах", - приводит газета заявление руководителя Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Германии Хольгера Мюнха. "Исламисты устанавливают контакты друг с другом в Сирии или Ираке. Таким образом, образуются террористические сети, которые затем действуют по всей Европе", - добавил Мюнх. По его словам, подтверждением тому служат связи между террористами, совершившими атаки в Брюсселе и Париже.

Мюнх настаивает на более интенсивном обмене информацией между разведывательными службами стран Европы в связи с возрастающей террористической угрозой. "Только благодаря быстрому и всестороннему обмену информацией между разведывательными структурами разных стран мы сможем распознавать сети террористов и противостоять им", - сказал он.

Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции (BFF, контрразведка ФРГ) Ганс-Георг Маассен также отмечает, что "более 70% тех, кто возвращается из Сирии и Ирака, принимали активное участие в боевых действиях или прошли специальную боевую подготовку".

По информации издания, около 6 тыс. исламистов из Европы отправились воевать в Сирию и Ирак. Но из-за того, что сейчас "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) несет потери, примерно треть из них должна вернуться обратно в Европу. Также отмечается, что растет число ложных сообщений о смерти: исламисты заявляют о гибели своих соратников, что не соответствует действительности. После этого якобы убитые боевики возвращаются в Европу, поэтому для того, чтобы избежать этой опасности, разведывательные органы приняли решение не удалять "погибших" террористов из своих баз данных.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье