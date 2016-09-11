СМИ: число исламистов, возвращающихся в Европу из Сирии и Ирака, растет

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БЕРЛИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правоохранительные органы ФРГ предупреждают о росте числа исламистов, возвращающихся в Европу из Сирии и Ирака, куда они выезжали для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
По ее данным, в Сирию и Ирак выехали около шести тысяч исламистов из ЕС - так называемых иностранных боевиков, и примерно треть из них снова вернулась на родину. Прежде всего, это связано с поражениями, которые были нанесены ИГ, отметило издание.
"Возвращающиеся исламисты представляет угрозу безопасности. Их отличают крайне радикальные взгляды, они прошли боевую подготовку и закалились в ходе военных действий", - приводит газета слова главы Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) Хольгера Мюнха. Он отметил, что "иностранные боевики" ИГ могут организовать целые сети в Европе, выходящие за пределы отдельных стран.
"Исламисты знакомятся в Сирии или Ираке и поддерживают тесные контакты. Так образуются исламистские сети", - предупредил Мюнх, отметив, что доказательством тому стали передвижения и контакты террористов, совершивших атаки в Париже и Брюсселе.
Глава БКА также высказался за улучшение системы обмена информацией между спецслужбами разных стран. "Только посредством быстрого и широкого обмена данными на национальном и международном уровнях мы сможем выявить такие структуры и вместе противодействовать им", - подчеркнул он.
Кроме того, спецслужбы констатируют, что в последнее время исламисты все чаще инсценируют свою смерть в горячих точках, чтобы ввести в заблуждение органы безопасности стран ЕС.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.