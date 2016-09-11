Журналист: Польша может предъявить новые обвинения диспетчерам по делу о крушении Ту-154М

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ВАРШАВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Новые доказательства появились в деле о крушении под Смоленском 10 апреля 2010 года польского президентского авиалайнера Ту-154М, они могут повлиять на характер предъявляемых польской стороной обвинений в адрес российских диспетчеров. С таким утверждением в субботу вечером в эфире Польского телевидения выступил журналист Цезарий Гмыз.
"Появились новые доказательства, звуковая запись того, что происходило на контрольной вышке в Смоленске. До настоящего момента мы располагали только корреспонденцией между вышкой и "Туполевым", - сказал он. По его версии, из-за этого "обвинения против диспетчеров полета изменятся на умышленное доведение до катастрофы в воздушном пространстве".
Как указал Гмыз, прокуроры сейчас рассматривают возможность "изменить квалификацию с неумышленного на умышленное доведение до катастрофы", учитывая новые данные и то, что слышно на записи, попавшей, по его информации, в распоряжение Агентства внутренней безопасности Польши. Содержание новых записей журналист не раскрыл.
10 апреля 2010 года в результате авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 находившиеся на борту пассажиры, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжается прокуратурами как в Польше, так и в России.
В 2015 году польская прокуратура предъявила обвинения работавшим в день трагедии российским диспетчерам, которым вменяется создание ситуации непосредственной опасности в воздухе, а также неумышленное доведение до катастрофы в воздушном пространстве.