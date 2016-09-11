Хофер в случае победы на выборах в Австрии намерен стать посредником в отношениях США и РФ

ВЕНА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Кандидат в президенты Австрии от Австрийской партии свободы Норберт Хофер в случае победы на президентских выборах намерен способствовать улучшению отношений США и РФ. Об этом политик заявил в опубликованном в воскресенье интервью австрийскому информационному агентству APA.

По словам Хофера, если он победит на выборах, основное внимание в области внешней политики он уделит США. "Австрия очень многим обязана США, - признался он, говоря о Плане Маршалла (программа США по восстановлению Европы после Второй мировой войны - прим. корр.). - И я хочу работать над тем, чтобы эти хорошие отношения Австрии и США развивались и дальше".

Политик также отметил, что независимо от того, кто станет будущим американским президентом, он намерен способствовать "и восстановлению прежних отношений между США и Россией".

22 мая текущего года во втором туре президентских выборов в Австрии независимый кандидат и бывший лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен одержал победу над кандидатом от Австрийской партии свободы Норбертом Хофером с перевесом в 30 тысяч голосов. Партия Хофера позже оспорила в Конституционном суде результаты голосования. Суд выявил серьезные нарушения в процедуре подсчета голосов, поданных избирателями по почте. Затем он постановил аннулировать результаты и назначил повторный тур, который пока намечен на 2 октября.