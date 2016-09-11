Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко: американское общество пока не готово избрать президентом женщину

Международная панорама
11 сентября, 14:33 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, сентября. /ТАСС
По мнению белорусского лидера, неизвестно, сможет ли "женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и так далее"
Материал из 1 страницы

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Американское общество пока не готово видеть президентом женщину. Такое мнение выразил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на избирательном участке после голосования на парламентских выборах.

СПЕЦПРОЕКТ
Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США
О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

"Мне кажется, что общество США еще не готово избрать женщину, даже такую опытную, как (Хиллари) Клинтон, - сказал он. - И, наверное, не скоро будет такая опытная женщина выдвигаться кандидатом в президенты, как она". По словам главы государства, "она очень подготовленный человек, но вся ее беда, наверное, в том, как я думаю, что общество в США еще не подошло к тому, чтобы избрать президентом женщину, где военная составляющая огромная". "Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и так далее - вопрос", - полагает он.

Лукашенко отметил, что темнокожего президента американское общество готово было избрать. "Кстати, я знаю точку зрения экс-президента Буша (Джорджа Буша-младшего), который точно так же сказал - да, темнокожего общество готово избрать, женщину - нет. Но это было почти 10 лет назад. Я эту точку зрения поддерживаю", - сказал белорусский лидер.

По его мнению, "исходя из той динамики, которая происходит, Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас". "И мне кажется, исходя опять же из динамики президентской гонки США, он может стать президентом. Около двух месяцев назад Хиллари Клинтон опережала Дональда Трампа где-то на 9%. Сегодня он уже на 3-4% вышел вперед", - пояснил Лукашенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
2
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
3
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
4
Автомобиль Надежды Савченко попал в ДТП в Киеве
5
Скончался создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров
6
Трамп: Клинтон совершила крупнейшую ошибку за всю президентскую гонку
7
СМИ: группировка "Ахрар аш-Шам" заявила об отказе от перемирия в Сирии
Темы дня
Реклама