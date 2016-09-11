Лукашенко: американское общество пока не готово избрать президентом женщину

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МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Американское общество пока не готово видеть президентом женщину. Такое мнение выразил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на избирательном участке после голосования на парламентских выборах.
"Мне кажется, что общество США еще не готово избрать женщину, даже такую опытную, как (Хиллари) Клинтон, - сказал он. - И, наверное, не скоро будет такая опытная женщина выдвигаться кандидатом в президенты, как она". По словам главы государства, "она очень подготовленный человек, но вся ее беда, наверное, в том, как я думаю, что общество в США еще не подошло к тому, чтобы избрать президентом женщину, где военная составляющая огромная". "Сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и так далее - вопрос", - полагает он.
Лукашенко отметил, что темнокожего президента американское общество готово было избрать. "Кстати, я знаю точку зрения экс-президента Буша (Джорджа Буша-младшего), который точно так же сказал - да, темнокожего общество готово избрать, женщину - нет. Но это было почти 10 лет назад. Я эту точку зрения поддерживаю", - сказал белорусский лидер.
По его мнению, "исходя из той динамики, которая происходит, Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас". "И мне кажется, исходя опять же из динамики президентской гонки США, он может стать президентом. Около двух месяцев назад Хиллари Клинтон опережала Дональда Трампа где-то на 9%. Сегодня он уже на 3-4% вышел вперед", - пояснил Лукашенко.