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В МВД Великобритании не исключили, что подданым после Brexit придется получить визы в ЕС

Международная панорама
11 сентября, 17:18 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Как сообщила ранее газета The Guardian, в настоящий момент Еврокомиссия рассматривает возможность обязать британцев получать электронную визу перед тем, как отправиться в ЕС и платить за это $14
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ЛОНДОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд не исключила, что подданным Соединенного Королевства может понадобится получать визы для поездок в страны Евросоюза после того, как страна выйдет из состава сообщества 28 государств. Об этом она заявила в интервью телекомпании "Би-би-си".

"Я не думаю, что это (введение виз) было бы очень желательно, но мы не можем исключить этого - нам нужно иметь развязанными руки для того, чтобы провести переговоры на наилучших условиях", - сказала министр.

"Моя реакция на это следующая - это напоминание того, что речь идет о переговорах "с двусторонним движением", - пояснила Радд. - ЕС и еврокомиссары могут рассматривать вопросы, альтернативы. И они будут рассматривать эти переговоры с нами точно также, как мы с ними. И я попытаюсь гарантировать, что то, что мы получим в итоге, будет лучше всего отвечать британским интересам".

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23 июня 51,9% британцев на референдуме высказались за выход страны из состава ЕС. Вопрос ограничения миграции граждан из стран сообщества был одним из ключевых в агитационной кампании перед плебисцитом. В рамках переговоров об условиях по Brexit Лондон намерен положить конец действующему с Брюсселем соглашению о свободном перемещении граждан. В ЕС уже предупредили, что без ответа такой шаг не останется.

Как сообщила ранее газета The Guardian, в настоящий момент Еврокомиссия рассматривает возможность обязать британцев получать электронную визу перед тем, как отправиться в ЕС и платить за это $14. По ее сведениям, это будет сделано посредством электронной системы авторизации путешествий (ETIAS - EU travel information and authorisation system), презентация которой запланирована на конец осени. Введенная для усиления мер безопасности после недавних терактов во Франции и Бельгии, эта система обяжет граждан всех стран, с которым у ЕС есть соглашения о безвизовом режиме, уведомлять о поездке и платить за это.

По данным британского управления статистики, в прошлом году страны ЕС посетили около 30 млн поданных Великобритании. Самыми популярными направлениям стали Испания (13 млн поездок) и Франция (8,8 млн).

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