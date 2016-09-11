Многотысячные акции проходят в Каталонии по случаю Национального дня

МАДРИД, 11 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Многотысячные демонстрации проходят сегодня в испанской автономной области Каталония по случаю Национального дня региона (Диада).

Праздник приурочен к событиям начала сентября 1714 года, когда Барселона после длительной осады пала под натиском войск сторонников династии Бурбонов, и Каталония окончательно вошла в состав Испании. В акциях, которые стартовали в 17:14 по местному времени (18:14 мск), впервые принимает участие председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. В свою очередь мэр Барселоны Ада Колау ранее призвала власти Испании провести референдум о независимости области, поскольку "тупиковая ситуация между государством и Каталонией не может продолжаться дальше".

В текущем году акции проходят сразу в пяти населенных пунктах автономии, каждый из которых имеет свое значение. В частности, демонстрация в Барселоне символизирует свободу, в Льейде - территориальный баланс, в Таррагоне - прогресс, в Сальте - социальную справедливость, в Берге - культуру.

Многие собравшиеся также принесли с собой "эстеладу" - неофициальный флаг каталонских земель, который является символом сторонников независимости области. Большинство участников демонстрации надели футболки белого цвета с цифрой 11 на спине. Кроме того, собравшиеся синхронно поднимают вверх желтые круглые таблички, имитируя сердцебиение, а также скандируют: "Независимость".

Прошлогодняя Диада в Барселоне собрала, по оценкам местной полиции, до 1,4 млн человек, а в шествии 2014 года приняли участие около 1,8 млн человек.