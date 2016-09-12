СМИ: Асад помолился в мечети в освобожденном от боевиков пригороде Дамаска

БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент Сирии Башар Асад и члены сирийского руководства приняли в понедельник участие в праздничной молитве по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Как сообщило информационное агентство SANA, молитвенная служба прошла в мечети Саад бен Муаз в столичном предместье Дарая.

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Этот пригород был две недели назад полностью очищен от вооруженных группировок в результате соглашения о локальном примирении на южных окраинах Дамаска. Последние группы боевиков с семьями покинули Дараю 27 августа. Часть из них сдалась властям, другие под конвоем были переправлены на автобусах в город Идлиб на северо-запад Сирии, который контролируют исламисты.

Дарая, расположенная в семи км от центра Дамаска, была захвачена бандформированиями в 2012 году. Несмотря на осаду, которую вели на протяжении четырех лет правительственные войска, боевики регулярно обстреливали оттуда городские кварталы. В результате военных действий пригород разрушен на 80%.

Остававшиеся там мирные жители были перемещены в конце августа в населенный пункт Харджалла в окрестностях столицы, где им предоставлено временное жилье. Сирийское правительство приняло на днях план проведения восстановительных работ в Дарае. Соседнее с ней предместье Муадамия в канун мусульманского праздника покинуло 300 боевиков. Все они сдались сирийским военным, воспользовавшись предоставленной амнистией в соответствии с указом президента от 28 июля.

В понедельник в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с достигнутой в Женеве договоренностью между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. 48-часовое перемирие приурочено празднику Ид аль-Адха и, как ожидается, будет продлено на более длительный срок.