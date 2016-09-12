Эхо Освенцима: пособники нацистов на скамье подсудимых

12 сентября в Нойбранденбурге возобновляется судебный процесс по делу 95-летнего Хуберта Цафке, который обвиняется в Германии в пособничестве убийству нескольких тысяч человек в концентрационном лагере Освенцим. Ранее процесс несколько раз переносился по состоянию здоровья ответчика.

Прокуратура ведет расследование против пенсионера с 2014 года. По ее данным, подозреваемый причастен к убийству 3681 человека в Освенциме. Он работал там санитаром с 15 августа по 14 сентября 1944 года. За этот период в концлагерь прибыло, как минимум, 14 поездов с людьми, обреченными на уничтожение в газовых камерах.

Попытки немецких органов правосудия провести расследование по делу бывших нацистских преступников часто не получают развитие в связи с недееспособностью подозреваемых - в большинстве случаев они в силу возраста и состояния здоровья просто не могут участвовать в судебных процессах. Речь, в основном, идет о лицах, возраст которых составляет от 88 до 94 лет. Несмотря на возраст, их продолжают преследовать, чтобы наказать за преступления, совершенные много лет назад. Некоторые из них предстали перед судом только сейчас, поскольку до 2011 года органы правосудия ФРГ требовали от стороны обвинения предъявления доказательств о прямом участии в убийствах.

Приговоры нацистским преступникам и пособникам - в подборке ТАСС.

Обществу, как любому растущему и развивающемуся организму, необходимо определить четкие границы допустимого. Когда человек взрослеет, он через опыт определяет границы своей личности. Точно так же развивается и общество. Суд над нацистскими палачами - попытка выстроить такие границы. Дав произошедшему эмоциональную, этическую и юридическую оценки, мы признаем трагедию на уровне социума и осознаем, что повторение подобных преступлений в будущем неприемлемо. В психологии ясные и четкие границы свидетельствуют о сформированности и здоровье личности. Я думаю, это утверждение справедливо и для общества в целом Ирина Лешкова психолог

"Дело Мульки и других"

51 год назад – в августе 1965 года - во Франкфурте-на-Майне завершился первый в Германии процесс над охранниками, надзирателями и другим персоналом концлагеря Освенцим. Он вошел в историю как "Уголовное дело против Роберта Мульки и других", по имени главного обвиняемого, бывшего адъютантом коменданта "лагеря смерти" Рудольфа Хесса.

Его итогом стали шесть пожизненных, 11 ограниченных сроком тюремных заключений, три оправдательных приговора. Суд над 22 обвиняемыми (двое из них затем выбыли из процесса по болезни) обозначил перелом в отношении органов правосудия и общества к преступлениям национал-социалистов.

Главным обвиняемым проходил Роберт Мулька, который подозревался в пособничестве в убийстве как минимум 3 тысяч человек. Он был приговорен к 14 годам каторжной тюрьмы. Судья Ханс Хофмайер тогда указал на существование "определенных сомнений" в том, что Мулька "проявлял собственное рвение и действовал в собственных интересах" при уничтожении евреев.

Здесь, по словам бывшего судебного репортера Ульриха Ренца, и зарыта суть главной проблемы судопроизводства, которая отличала и другие дела в отношении нацистских преступников: на тех, кто действовал только по приказу и выполнял свои обязанности, согласно такой логике лежит меньше вины, чем на людях, которые участвовали в создании лагеря.

Вот, например, что заявил в своем заключительном слове обвиняемый Карл Хекер, служивший также адъютантом коменданта лагеря.

"Я не причинил вреда ни одному человеку и никого не убил в Аушвице (Освенциме)", - сказал бывший эсэсовец. Его приговорили лишь к семи годам каторжной тюрьмы.

Подобная судебная практика вела к тому, что к ответственности привлекались лишь преступники, непосредственно отдававшие приказы или совершавшие убийства, но не те, "кто выполнял приказы или участвовал в Холокосте за письменным столом". Органы правосудия требовали от стороны обвинения предъявления доказательств о прямом участии в преступлении, не рассматривая Освенцим "как учреждение массового убийства в целом".

Суд во Франкфурте тогда разделил процесс уничтожения евреев на отдельные преступления. Такое разделение систематического уничтожения людей на отдельные преступления значительно осложнило впоследствии уголовное преследование нацистских преступников, а в некоторых случаях сделало его невозможным Корнелиус Нестлер юрист

Исторический прецедент

Ситуацию изменило дело уроженца Полтавской области Джона (Ивана) Демьянюка. 12 мая 2011 года Земельный суд Мюнхена приговорил его к 5 годам заключения, признав виновным в пособничестве в убийстве около 28 тыс евреев в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в 1942-1943 годах, где, как установил суд, тот был надзирателем, что осужденный всегда отрицал.

Бывший советский военнопленный, затем - американский гражданин и лицо без гражданства, Демьянюк в 2009 году был депортирован из США в Германию на судебный процесс. После вынесения приговора из-за слабого здоровья он оставался на свободе до рассмотрения апелляции, пока не скончался в доме престарелых в коммуне Бад-Файльнбах.

В 1952 году скрывший свою службу у нацистов Демьянюк эмигрировал из ФРГ в США. За последние 30 лет он стал центральной фигурой ряда судебных процессов, пока в мае 2009 года не был депортирован из США в ФРГ и повторно лишен американского гражданства.

Дело Демьянюка стало прецедентом, "развязавшим руки" правосудию. Раньше для вынесения обвинительного приговора судье в ФРГ были необходимы факты, указывающие на участие подозреваемого нацистского преступника в конкретном убийстве. Из-за отсутствия свидетелей сделать это было практически невозможно. Теперь же достаточно просто привести доказательства того, что обвиняемый был пособником национал-социалистов в годы войны, - как это было сделано на процессах "бухгалтера Освенцима" Оскара Гренинга и бывшего охранника концлагеря Райнхольда Ханнинга.

"Бухгалтер Освенцима"

15 июля 2015 года суд в немецком городе Люнебург (федеральная земля Нижняя Саксония) приговорил к 4 годам лишения свободы 94-летнего мужчину, признанного виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима.

Сторона обвинения требовала для пенсионера Оскара Гренинга три с половиной года лишения свободы, защита настаивала на оправдательном вердикте. Гренинг полностью признал свою вину. "Для меня не вызывает сомнений тот факт, что я с моральной точки зрения являюсь соучастником", - сказал он. Он отметил, что по прибытии в Освенцим в 1942 году знал о расправах над евреями в газовых камерах концлагеря.

Мужчина добровольно поступил на службу в ряды "Ваффен-СС". В 1944 году в Освенциме он занимался тем, что изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи. Гренинг признался, что найденные у узников деньги он подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине, иногда лично доставляя награбленное в столицу Третьего рейха. В этой связи журналисты назвали его "бухгалтером Освенцима". При этом ему было известно о том, что большинство из новых узников, в основном евреи, были признаны нацистами нетрудоспособными и подлежали уничтожению в газовых камерах. Своей работой подозреваемый оказывал пособничество в убийстве, отметила прокуратура.

Хотя Гренинг служил в Освенциме около 2 лет, обвинения ему ограничивались периодом с 16 мая по 11 июля 1944 года. В течение этих двух месяцев в концлагерь прибыло 137 поездов из Венгрии, в которых находились в общей сложности около 425 тыс человек. Прокуроры исходили из того, что как минимум 300 тыс. из них сразу же по прибытии были отправлены в газовые камеры.

Дело Ханнинга

17 июня 2016 года бывший охранник Освенцима признан виновным в пособничестве в убийстве не менее 170 тыс. заключенных концлагеря и приговорен в Германии к 5 годам лишения свободы.

Инфографика Освобождение Освенцима 27 января 1945 года Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Инфографика ТАСС

По данным следствия, 94-летний Райнхольд Ханнинг, житель района Липпе, был членом формирований СС и служил в охране лагеря в 1943-1944 гг. Несмотря на преклонный возраст обвиняемого, суд допустил дело до рассмотрения: судмедэкспертиза признала мужчину вменяемым и способным принимать участие в процессе. "Вы служили почти два с половиной года в Освенциме и тем самым способствовали массовому убийству", - отметила судья Анке Грудда перед тем, как обосновать решение суда.

Ханнинг признал, что был членом СС и знал о том, что в концлагере происходят массовые убийства заключенных. Защита просила освободить его, утверждая, что нет доказательств о прямом участии обвиняемого в конкретных преступлениях. Прокуратура же требовала для бывшего охранника Освенцима 6 лет тюрьмы.

45 концлагерей Освенцима Освенцим (немецкое название - Аушвиц) был самым большим гитлеровским концлагерем, занимавшим площадь около 500 га. Он был создан в 1940 году в 70 км от Кракова (юг Польши) около города Освенцим. Вблизи населенного пункта находились 45 концлагерей, самым крупным из которых был лагерь в местечке Бжезинка (немецкое название - Биркенау). Весь комплекс лагерей часто называют Освенцим-Бжезинка. С 2007 года по решению ЮНЕСКО его официальное название - Аушвиц-Биркенау. В Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев, а также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего там погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей. Узники концлагеря были освобождены 27 января 1945 года частями 100-й Львовской пехотной дивизии Красной армии. В этой операции погибли 200 советских воинов.

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