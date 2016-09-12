Совет ЕС рассмотрит безвизовый режим для Украины 13-14 октября, но решений не ожидается

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Совет ЕС планирует вновь рассмотреть вопрос о безвизовом режиме для Украины на встрече в Люксембурге 13-14 октября, но для его решения "остается много проблем". Об этом сообщил в понедельник ТАСС дипломатический источник в миссии одной из стран ЕС в Брюсселе. Он, однако, отметил, что "не ожидает практических решений".

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Вопрос о безвизовом режиме для Украины, равно как и Грузии, Косова и Турции, будет поднят на встрече министров внутренних дел в Люксембурге 13-14 октября. Увы, по Украине остается еще много проблем", - отметил он. В числе этих проблем он назвал "медленный прогресс в борьбе с коррупцией" и "быстрый рост числа нарушений миграционного и трудового законодательства государств ЕС гражданами Украины", который фиксируется в течение последних 2 лет.

"Я не ожидаю принятия практических решений в октябре, - продолжил дипломат. - В настоящий момент ЕС разрабатывает механизм замораживания безвизового режима в случае злоупотреблений со стороны третьих государств. Думаю, что новые безвизовые соглашения будет реально заключить только после его введения в действие".

Миграционные нарушения

По словам дипломата, тормозом безвизового диалога стал быстрый рост числа нарушений миграционного и трудового законодательства государств ЕС со стороны граждан Украины.

"Решение о безвизовом режиме для Украины затруднено не только коррупционными проблемами (на Украине - прим. ТАСС). Реальным тормозом визового диалога является быстрый рост числа нарушений миграционного и трудового законодательства государств ЕС со стороны граждан Украины в течение последних двух лет", - отметил он.

"Начиная с 2015 года целый ряд государств ЕС фиксирует рост как легальной, так и нелегальной миграции с Украины. В общей массе беженцев, которые прибыли в ЕС в этот период, а это более 1,8 млн человек, количество беженцев с территории Украины незначительно, однако мы с тревогой обращаем внимание на быстрый рост количества случаев нарушения миграционного законодательства, включая использование туристических или студенческих виз для въезда в государства ЕС с целью нелегального проживания и трудоустройства", - отметил он.

Неполная статистика

Дипломат признал, что статистическая информация по странам ЕС о количестве украинских граждан, занятых на черном рынке труда, "недостаточна и неполна", однако, например, в Польше только в первом полугодии 2015 года трудовые мигранты с Украины составляли порядка полумиллиона человек.

По информации польского Центра восточных исследований, выходцы с Украины работают в Польше преимущественно в качестве неквалифицированной рабочей силы - в сельском хозяйстве и в сфере услуг - уборка, мойка посуды и обслуживание в ресторанном бизнесе.

Пропаганда криминала

"Мы также получаем сигналы, что в украинских СМИ ведется прямая пропаганда практики выезда на работу в государства ЕС, включая обсуждение практик получения работы в Евросоюзе с нарушением норм закона, что вызывает глубокую озабоченность и не способствует позитивным решениям по визам", - отметил он.

Европейский дипломат предупредил, что нарушившие миграционные нормы ЕС украинцы не смогут воспользоваться отменой виз с Евросоюзом, если она произойдет.

"Граждане Украины должны понимать, что информация о нарушениях миграционных норм остается в базе данных Шенгена. Лица, которые были уличены в таких нарушениях, не смогут въехать на территорию ЕС даже в случае введения безвизового режима", - отметил он.

По словам дипломата, безвизовый режим краткосрочных поездок для граждан Украины, возможность введения которого Совет ЕС вновь рассмотрит на встрече в Люксембурге в середине октября, "отнюдь не означает бесконтрольный въезд на территорию Евросоюза".

"Отсутствие виз не отменяет пограничный контроль. Любой въезжающий на территорию Евросоюза гражданин Украины или иной третьей страны, которой предоставлен безвизовый режим, должен иметь биометрический паспорт, действующую страховку, необходимую для пребывания в ЕС сумму денег. Паспортные данные каждого въезжающего сверяется с информационной базой Шенгена, в которой фиксируются все нарушения, совершенные на территории Евросоюза", - отметил он.

При этом он уточнил, что лицам, "уличенным в нарушениях миграционного или трудового законодательства в странах Европы, может быть отказано во въезде прямо на паспортном контроле в аэропорту или пункте пограничного контроля".

Визовый путь Украины

18 декабря 2015 года Еврокомиссия опубликовала доклада о прогрессе визовых переговоров с Киевом, в котором содержалась рекомендация Совету ЕС рассмотреть в 2016 году введение безвизового режима для Украины при условии выполнения Украиной длинного набора обязательств по борьбе с коррупцией.

20 апреля этого года Еврокомиссия вновь выступила с официальным предложением Совету ЕС рассмотреть безвизовый режим для Украины и опять с оговорками о введении биометрических паспортов и борьбе с коррупцией.

20 мая Еврокомиссия приступила к разработке механизма приостановки безвизового режима Евросоюза, который по словам еврокомиссара по вопросам внутренних дел, миграции и гражданства Димитриса Аврамопулоса, "будет действовать для всех стран, включая Украину, Турцию, Грузию и Косово".

10 июня Совет ЕС на уровне глав МВД в ходе заседания в Люксембурге не достиг взаимопонимания о либерализации визового режима с Грузией, Украиной, Турцией и Косово. Как сообщил по итогам встречи статс-секретарь в Министерстве безопасности и юстиции председательствующих в ЕС в первом полугодии 2016 года Нидерландов Клаас Дейкоофф: "Мы затронули вопрос о либерализации виз для этих четырех стран. Есть некоторый прогресс по Турции. Решение пока не достигнуто, поскольку многие страны ЕС видят проблемы в выполнении (этими государствами) критериев для отмены виз".

5 сентября комитет Европарламента по гражданским свободам, внутренним и общим делам обсудил в Брюсселе ситуацию с либерализацией визового режима для граждан Украины, но не стал выносить этот вопрос на голосование.

Обещания Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко практически сразу после своего избрания главой государства пообещал, что "украинцы уже с 1 января 2015 года будут иметь возможность без виз путешествовать по Европе". И сейчас он продолжает уверять, что до безвизового режима с ЕС остались "считанные дни", однако пока решение так и не принято.