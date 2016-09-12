Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выборы президента Австрии пройдут 27 ноября или 4 декабря

Международная панорама
12 сентября, 12:20 UTC+3
Как отметил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботка, выборы президента невозможно провести 2 октября из-за бракованных бюллетеней
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Выборы президента Австрии невозможно провести 2 октября из-за проблемы с бракованными бюллетенями для голосования по почте, но необходимо организовать голосование до конца 2016 года. Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка на специальной пресс-конференции в МВД.

По его словам, выборы могут пройти 27 ноября или 4 декабря, однако дату должен утвердить Национальный совет Австрии.

"Я намерен запросить парламент рассмотреть вопрос переноса даты выборов. Другого пути нет", - сказал министр. По словам Соботки, проводить выборы в сложившихся условиях, когда возникла проблема с конвертами бюллетеней для голосования, не представляется возможным. "Сейчас мы не можем оценить, сколько именно конвертов для бюллетеней отклеиваются", - сказал министр. Соботка подчеркнул, что конечную дату голосования должен определить именно парламент. "Наша цель провести выборы до конца 2016 года", - подчеркнул министр.

Приведение к присяге

Соботка рассказал, что новый президент Австрии может быть приведен к присяге в январе 2017 года, но уже не в декабре текущего года, как это планировалось ранее.

По словам министра, сроки приведения присяги нового главы государства "будут сдвинуты из-за переноса даты голосования" на повторных выборах президента. Процедура определения даты будет зависеть от решения парламента, отметил министр. "В ближайшие дни предстоит кропотливая парламентская работа", - добавил министр.

22 мая текущего года во втором туре президентских выборов Александер Ван дер Беллен одержал победу над Норбертом Хофером с перевесом в 30 тыс. голосов. Партия Хофера позже оспорила в Конституционном суде результаты голосования. Суд выявил серьезные нарушения в процедуре подсчета голосов, поданных избирателями по почте. Затем он постановил аннулировать результаты и назначил повторный тур, который был намечен на 2 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Австрия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
2
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ
3
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
4
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
5
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
6
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
7
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
Темы дня
Реклама