Выборы президента Австрии пройдут 27 ноября или 4 декабря

ВЕНА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Выборы президента Австрии невозможно провести 2 октября из-за проблемы с бракованными бюллетенями для голосования по почте, но необходимо организовать голосование до конца 2016 года. Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка на специальной пресс-конференции в МВД.

По его словам, выборы могут пройти 27 ноября или 4 декабря, однако дату должен утвердить Национальный совет Австрии.

"Я намерен запросить парламент рассмотреть вопрос переноса даты выборов. Другого пути нет", - сказал министр. По словам Соботки, проводить выборы в сложившихся условиях, когда возникла проблема с конвертами бюллетеней для голосования, не представляется возможным. "Сейчас мы не можем оценить, сколько именно конвертов для бюллетеней отклеиваются", - сказал министр. Соботка подчеркнул, что конечную дату голосования должен определить именно парламент. "Наша цель провести выборы до конца 2016 года", - подчеркнул министр.

Приведение к присяге

Соботка рассказал, что новый президент Австрии может быть приведен к присяге в январе 2017 года, но уже не в декабре текущего года, как это планировалось ранее.

По словам министра, сроки приведения присяги нового главы государства "будут сдвинуты из-за переноса даты голосования" на повторных выборах президента. Процедура определения даты будет зависеть от решения парламента, отметил министр. "В ближайшие дни предстоит кропотливая парламентская работа", - добавил министр.

22 мая текущего года во втором туре президентских выборов Александер Ван дер Беллен одержал победу над Норбертом Хофером с перевесом в 30 тыс. голосов. Партия Хофера позже оспорила в Конституционном суде результаты голосования. Суд выявил серьезные нарушения в процедуре подсчета голосов, поданных избирателями по почте. Затем он постановил аннулировать результаты и назначил повторный тур, который был намечен на 2 октября.