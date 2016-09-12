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Еврокомиссия не комментирует слухи о выдвижении Георгиевой на пост генсека ООН

Международная панорама
12 сентября, 14:13 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
Также отмечается, что болгарское правительство не информировало Еврокомиссию о намерении выдвинуть Георгиеву на должность генсека
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Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева

© EPA/LAURENT DUBRULE

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует слухи о выдвижении болгарского еврокомиссара и замглавы ЕК по бюджету и человеческим ресурсам Кристалины Георгиевой на пост генсека ООН. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.

"Мы не комментируем слухи в СМИ о выдвижении еврокомиссара Георгиевой на пост генсека ООН. Она остается еврокомиссаром и отличается высочайшей компетенцией", - сказал Винтерштайн. Он также заявил, что болгарское правительство не информировало Еврокомиссию о намерении выдвинуть Георгиеву на должность генсека ООН.

Таким образом Винтерштайн прокомментировал по просьбе журналистов заявление руководителя аппарата председателя ЕК Жан-Клода Юнкера - Мартина Седмайера, который написал в своем микроблоге в Twitter 10 сентября: "Для Еврокомиссии это будет большая потеря. Но Кристалина стала бы сильным генсеком ООН и могла бы вызвать гордость многих европейцев. Плюс это был бы сильный сигнал с точки зрения полового равенства".

В настоящий момент кандидатом от Болгарии на пост генсека ООН является Ирина Бокова, возглавляющая ЮНЕСКО. Ранее в болгарских СМИ появились утверждения, согласно которым правительство страны и лично премьер-министр Бойко Борисов "готовы сделать опережающий ход с выдвижением Кристалины Георгиевой, чтобы болгарка могла занять авторитетную должность".

Пост генерального секретаря ООН, который с 2007 года занимает южнокореец Пан Ги Мун, станет вакантным 1 января. Согласно существующим правилам, для назначения на эту должность претенденту необходимо получить девять голосов, в том числе голоса всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. После этого его кандидатура будет вынесена на утверждение Генеральной Ассамблеи.

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