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В Варшаве прокомментировали обвинения РФ в недопуске поляков через границу с Белоруссией

Международная панорама
12 сентября, 15:18 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что российская пограничная охрана разворачивает всех иностранцев на границе
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ВАРШАВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши признает, что международных пограничных переходов на российско-белорусской границе нет. Соответствующее утверждение содержится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию польского радио RMF FM, которое обвинило Россию в прекращении пропуска путешествующих на автомобилях поляков через белорусско-российскую границу.

Как напомнили в МИД Польши, в соответствии с действующими между двумя странами соглашениями, польские граждане могут въезжать и выезжать из России, пользуясь международными КПП, где действуют процедуры пограничного и таможенного контроля. "В действующем списке пунктов пересечения государственной границы РФ на российско-белорусском участке нет погранпереходов, открытых для международного движения", - отметила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

Как признает МИД Польши, нет в этом списке и КПП в Красной Горке, о ситуации на котором информирует польская радиостанция. "Несмотря на то, что на протяжении 20 лет через этот пункт на российско-белорусской границе (траса М 1 Минск - Москва) осуществлялось движение лиц и товаров с участием граждан третьих стран (в том числе польских граждан), по мнению российской стороны, РФ была вынуждена ввести ограниченные во времени технические процедуры, направленные на то, чтобы упорядочить неконтролируемый транзит через этот участок российско-белорусской границы в связи с террористической угрозой и миграционным кризисом, а также ввести временные ограничения с целью регулирования транзита", - указали в ведомстве.

Кроме этого, в пресс-службе перечислили пункты, которыми могут пользоваться путешествующие в Россию автотранспортом граждане Польши. Эти пункты находятся на границе с Калининградской областью, в Латвии, Эстонии и на Украине.

Ранее польская радиостанция RMF FM сообщила, что "российская пограничная охрана, являющаяся частью Федеральной службы безопасности, разворачивает всех иностранцев на границе, которой не было много лет". Радио указало, что прежде каждый, кто располагал белорусской и российской визой мог без какого-либо контроля въезжать на территорию РФ. Теперь же, полякам и другим гражданам ЕС приходится ехать в Россию через Литву, что удлиняет их путь на несколько сотен км.

Корреспондент радиостанции связал имевшие место действия России с решением Польши остановить действие режима местного приграничного передвижения (МПП), который позволял жителям Калининградской области РФ и сопредельных регионов Польши путешествовать без виз. Он предлагает Польше в ответ на эти шаги РФ "закрыть для россиян границу с Белоруссией и пропускать их исключительно через Калининградскую область".

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