Командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на неделю

Сирийская вооруженная оппозиция принимает соглашение о перемирии с оговоркамиМеждународная панорама 12 сентября, 19:23
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БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование ВС САР объявило о введении "режима тишины" на всей территории Сирии на семь дней. Об говорится в коммюнике, переданном правительственной телестанцией "Сурия".
В нем указывается, что "огонь будет прекращен с 19:00 (время совпадает с московским) в понедельник, 12 сентября, до 23:59 18 сентября".
"Сирийская армия оставляет за собой право на решительный ответ с использованием всех огневых средств на любое нарушение огня со стороны вооруженных группировок", - подчеркивается в коммюнике.
Вооруженная сирийская оппозиция не стала тянуть с решением относительно участия в перемирии. Однако банформирования приняли соглашение с несколькими оговорками. В частности, они указали на отсутствие в соглашении РФ и США упоминания о гарантиях и механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия, а также контрдействий против нарушителей прекращения огня.
Они также выразили недовольство отсутствием в документе пункта о немедленном запрете на полеты сирийских ВВС.