Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Командование ВС Сирии объявило о введении "режима тишины" на неделю

Международная панорама
12 сентября, 19:20 UTC+3
При этом сирийская армия оставляет за собой право на ответный огонь в случае нарушения перемирия
Материал из 1 страницы
© EPA/MOHAMMED BADRA

БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование ВС САР объявило о введении "режима тишины" на всей территории Сирии на семь дней. Об говорится в коммюнике, переданном правительственной телестанцией "Сурия".

В нем указывается, что "огонь будет прекращен с 19:00 (время совпадает с московским) в понедельник, 12 сентября, до 23:59 18 сентября".

"Сирийская армия оставляет за собой право на решительный ответ с использованием всех огневых средств на любое нарушение огня со стороны вооруженных группировок", - подчеркивается в коммюнике.

Заявление сирийской вооруженной оппозиции

Вооруженная сирийская оппозиция не стала тянуть с решением относительно участия в перемирии. Однако банформирования приняли соглашение с несколькими оговорками. В частности, они указали на отсутствие в соглашении РФ и США упоминания о гарантиях и механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия, а также контрдействий против нарушителей прекращения огня. 

Они также выразили недовольство отсутствием в документе пункта о немедленном запрете на полеты сирийских ВВС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВФ "нечего добавить" к тому, что он уже говорил по поводу украинской программы
2
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
3
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
4
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
5
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только ленивый, алкаш и бездельник может плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама