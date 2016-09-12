Сирийская вооруженная оппозиция принимает соглашение о перемирии с оговорками

БЕЙРУТ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская вооруженная оппозиция "будет позитивно взаимодействовать с соглашением о перемирии, достигнутым в Женеве между США и РФ". Об этом, как сообщила телестанция "Аль-Арабия", говорится в принятом в понедельник совместном заявлении оппозиционных формирований.

По ее сведениям, в документе содержатся оговорки "по поводу отсутствия в соглашении США и РФ упоминания о гарантиях и механизме мониторинга, который будет отслеживать соблюдение сторонами перемирия, а также контрдействий против нарушителей прекращения огня". Вооруженная оппозиция недовольна тем, что соглашение "не предусматривает немедленного запрета на полеты сирийских ВВС после вступления в силу перемирия".

Кроме того, оппозиционеры считают, что исключение из перемирия группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (новое название террористической организации "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) "уменьшает шансы на успех претворения в жизнь достигнутых договоренностей". По их мнению, такой шаг должен параллельно предусматривать "исключение из перемирия отрядов шиитской партии "Хезболллах" и других формирований (из Ирака и Ирана), воюющих на стороне правительственной армии".

Вооруженные группировки также недовольны, что соглашение "игнорирует осажденные сирийской армии районы в Хомсе и окрестностях Дамаска".

Так называемая Сирийская свободная армия (ССА), считающаяся умеренной частью вооруженной оппозиции, объявила о своем согласии на перемирие в воскресенье.

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных утвердить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса.