Трамп предложил Клинтон сняться с выборов из-за презрения к избирателям

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, подвергнув жесткой критике сторонников своего соперника Дональда Трампа, допустила настолько серьезную ошибку, что должна добровольно отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании. С таким заявлением выступил Балтиморе (штат Мэриленд) сам кандидат на пост главы государства от Республиканской партии.

"Хиллари Клинтон совершила крупнейшую ошибку в нынешнем сезоне политической борьбы. Нельзя баллотироваться в президенты, если ты с таким презрением относишься к американским избирателям. Нельзя вести кампанию дальше, не отказавшись от подобных заявлений. Она проявила полное неуважение и расписалась в низком мнении о своих согражданах", - пояснил Трамп.

Ранее в официальном заявлении республиканец обвинил Клинтон в "старании исправить ситуацию жалкими попытками переиначить слова и выступить с оскорблениями". "Впервые за долгое время вышли наружу ее истинные чувства, стали видны нетерпимость и ненависть по отношению к миллионам американцев", - считает Трамп.

С чего начался скандал

Отправной точкой скандальной ситуации стало выступление в Нью-Йорке в пятницу поздно вечером, во время которого Клинтон назвала сторонников республиканца "гомофобами, сексистами и исламофобами". Она заявила, что, по ее мнению, "половину сторонников Трампа" можно отнести к числу людей, "заслуживающих сожаления". Республиканцы в ответ на это обвинили кандидата от демократов в крайне пренебрежительном отношении к избирателям.

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Клинтон, подвергшаяся резкой критике со стороны политических оппонентов и СМИ, была вынуждена принести извинения. При этом в заявлении, опубликованном ее избирательным штабом, она лишь отметила, что неудачно выразилась.

В последние дни несколько опросов общественного мнения показали, что Трамп догнал по популярности Клинтон. Согласно итогам опроса службы ORC и телеканала CNN, опубликованным 6 сентября, миллиардер опережал экс-госсекретаря по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%). По результатам исследования, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов.