Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп предложил Клинтон сняться с выборов из-за презрения к избирателям

Международная панорама
12 сентября, 21:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Конфликт разгорелся из-за выступления Клинтон в Нью-Йорке, во время которого она назвала сторонников республиканца "гомофобами, сексистами и исламофобами"
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, подвергнув жесткой критике сторонников своего соперника Дональда Трампа, допустила настолько серьезную ошибку, что должна добровольно отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании. С таким заявлением выступил Балтиморе (штат Мэриленд) сам кандидат на пост главы государства от Республиканской партии.

Смотрите также
Дональд Трамп
Секрет популярности Трампа: кто поддерживает кандидата в президенты США

"Хиллари Клинтон совершила крупнейшую ошибку в нынешнем сезоне политической борьбы. Нельзя баллотироваться в президенты, если ты с таким презрением относишься к американским избирателям. Нельзя вести кампанию дальше, не отказавшись от подобных заявлений. Она проявила полное неуважение и расписалась в низком мнении о своих согражданах", - пояснил Трамп.

Ранее в официальном заявлении республиканец обвинил Клинтон в "старании исправить ситуацию жалкими попытками переиначить слова и выступить с оскорблениями". "Впервые за долгое время вышли наружу ее истинные чувства, стали видны нетерпимость и ненависть по отношению к миллионам американцев", - считает Трамп.

С чего начался скандал

Отправной точкой скандальной ситуации стало выступление в Нью-Йорке в пятницу поздно вечером, во время которого Клинтон назвала сторонников республиканца "гомофобами, сексистами и исламофобами". Она заявила, что, по ее мнению, "половину сторонников Трампа" можно отнести к числу людей, "заслуживающих сожаления". Республиканцы в ответ на это обвинили кандидата от демократов в крайне пренебрежительном отношении к избирателям.

СПЕЦПРОЕКТ
Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США
О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

Клинтон, подвергшаяся резкой критике со стороны политических оппонентов и СМИ, была вынуждена принести извинения. При этом в заявлении, опубликованном ее избирательным штабом, она лишь отметила, что неудачно выразилась.

В последние дни несколько опросов общественного мнения показали, что Трамп догнал по популярности Клинтон. Согласно итогам опроса службы ORC и телеканала CNN, опубликованным 6 сентября, миллиардер опережал экс-госсекретаря по популярности среди избирателей на 2% (45% против 43%). По результатам исследования, проведенного международным социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters в период с 26 августа по 1 сентября, за Трампа на выборах в ноябре этого года в среднем готовы были отдать голоса 40% опрошенных, Клинтон намеревались поддержать 39% респондентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
2
СК: школьник умер на уроке физкультуры в Подмосковье
3
РФ будет голосовать против выделения транша Украине на ближайшем заседании МВФ
4
Скончались двое рабочих, задохнувшиеся в колодце на севере Москвы
5
СМИ: Байден или Сандерс могут сменить Клинтон в гонке за пост президента США
6
Мария Гайдар подала прошение о выходе из гражданства РФ
7
Александр Лукашенко: только алкаш и бездельник может сейчас плохо жить в Беларуси
Темы дня
Реклама