США провели учебные пуски двух межконтинентальных баллистических ракет

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) США провели за последние недели учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного и морского базирования. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США.
Как она уточнила, 31 августа был произведен пуск МБР морского базирования Trident II D5 у побережья штата Флорида с подводной лодки Maryland. А 5 сентября силы и средства СТРАТКОМ осуществили пуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг (штат Калифорния).
Головная часть этой МБР, содержавшая оборудование для сбора телеметрической информации, достигла атолла Кваджалейн, являющегося частью Маршалловых островов в Тихом океане.