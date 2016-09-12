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США провели учебные пуски двух межконтинентальных баллистических ракет

Международная панорама
12 сентября, 23:13 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как сообщили в Пентагоне, головная часть одной из ракет, содержавшая оборудование для сбора телеметрической информации, достигла Маршалловых островов
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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) США провели за последние недели учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного и морского базирования. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США.

Как она уточнила, 31 августа был произведен пуск МБР морского базирования Trident II D5 у побережья штата Флорида с подводной лодки Maryland. А 5 сентября силы и средства СТРАТКОМ осуществили пуск МБР Minuteman III с базы Ванденберг (штат Калифорния).

Головная часть этой МБР, содержавшая оборудование для сбора телеметрической информации, достигла атолла Кваджалейн, являющегося частью Маршалловых островов в Тихом океане.

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