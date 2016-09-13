Фернандес де Киршнер вызвана на допрос по делу о хищении госсредств

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский судья Хулиан Эрколини вызвал бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер для дачи показаний по делу о хищении бюджетных средств. Как говорится в постановлении, опубликованном в понедельник, экс-глава государства должна будет предстать перед судом 20 октября.
На допрос были также вызваны бывший министр федерального планирования южноамериканской республики Хулио де Видо и замминистра по вопросам общественных работ Хосе Лопеc. Согласно постановлению, судья "проанализировал доводы в пользу сформулированных обвинений и их документальное обоснование" и счел аргументы достаточными для того, чтобы "вызвать этих лиц для дачи показаний".
Кроме того, Эрколини распорядился наложить арест на все имущество фигурантов дела.
Таким образом судья удовлетворил ходатайство прокуроров Херардо Польисита и Игнасио Майкеса, которые попросили вызвать бывшую главу государства на допрос, поскольку считают ее виновной в создании преступной схемы для хищения бюджетных средств при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Как утверждают прокуроры, почти 80% контрактов получили компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу, тесно связанному с Фернандес де Киршнер и ее покойным супругом, экс-президентом Нестором Киршнером.
В настоящее время Баес находится под стражей в связи с предъявленными ему обвинениями в отмывании денег. Фернандес де Киршнер также является фигурантом сразу нескольких дел, в том числе о незаконном обогащении и махинациях в центробанке республики. Она считает себя жертвой политического преследования.