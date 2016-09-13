Минобороны: стратегические бомбардировщики США из Гуама совершили облет Южной Кореи

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СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1 Lancer пролетели над Республикой Корея (РК) в знак солидарности со своим союзником после проведенного КНДР ядерного испытания. Об этом сообщило Министерство национальной обороны РК.
"Два самолета совершили на малой высоте облет авиабазы в Осане, которая расположена в 77 км от границы с Северной Кореей и в 40 км от Сеула", - отметили в ведомстве.
Полет изначально был запланирован на 12 сентября, но отложен из-за сложных погодных условий на острове Гуам, где базируются эти бомбардировщики.