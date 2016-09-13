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СМИ: подозреваемый в коррупции мэр китайского города Тяньцзин снят с должности

Международная панорама
13 сентября, 8:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, сентября. /ТАСС
Секретарем городского комитета КПК в Тяньцзине назначен Ли Хунчжун, ранее занимавший пост секретаря Компартии провинции Хубэй
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ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр китайского города Тяньцзинь Хуан Синго, подозреваемый в коррупции, отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа.

10 сентября о начале антикоррупционного расследования в отношении занимавшего свой пост с января 2008 года мэра Тяньцзиня сообщила Центральная комиссия Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины. По сведениям агентства, секретарем городского комитета КПК в Тяньцзине назначен Ли Хунчжун, ранее занимавший пост секретаря Компартии провинции Хубэй.

В Китае в отношении высокопоставленных членов КПК, как правило, сначала проводится внутрипартийное расследование. По его результатам может быть принято решение об исключении подозреваемого из рядов партии, передаче материалов в судебные органы и возбуждении уголовного дела.

Кампания по борьбе с коррупцией и другими преступлениями в партийных рядах была усилена после прихода к власти в стране в 2012-2013 годах "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

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