Китай призвал избегать провокаций после пролета над Южной Кореей бомбардировщиков ВВС США

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ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай призывает избегать провокаций после пролета над территорией Республики Корея двух американских стратегических бомбардировщиков. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Призываем все стороны к сдержанности, прекращению взаимных провокаций и эскалации ситуации в регионе", - отметила она.
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B пролетели над Республикой Корея в знак солидарности со своим союзником после проведенного КНДР ядерного испытания. Полет изначально был запланирован на 12 сентября, но отложен из-за сложных погодных условий на острове Гуам, где базируются эти бомбардировщики.