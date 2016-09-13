Китай призвал избегать провокаций после пролета над Южной Кореей бомбардировщиков ВВС США

ПЕКИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай призывает избегать провокаций после пролета над территорией Республики Корея двух американских стратегических бомбардировщиков. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Призываем все стороны к сдержанности, прекращению взаимных провокаций и эскалации ситуации в регионе", - отметила она.

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B пролетели над Республикой Корея в знак солидарности со своим союзником после проведенного КНДР ядерного испытания. Полет изначально был запланирован на 12 сентября, но отложен из-за сложных погодных условий на острове Гуам, где базируются эти бомбардировщики.