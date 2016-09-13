В ФРГ по подозрению в причастности к терроризму задержаны три человека

БЕРЛИН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы ФРГ задержали на севере страны трех человек по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила во вторник представитель Федерального ведомства по уголовным делам (БКА).

По ее словам, обысканы были жилые помещения в федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн. В операции участвовали около 200 правоохранителей. Других подробностей она не привела.

Тем временем газета Welt со ссылкой на собственные источники сообщает, что обыски были проведены в приютах для беженцев, а также в нескольких квартирах. Задержанные - приезжие из Сирии, отмечает газета. Следственные мероприятия в отношении них велись на протяжении нескольких месяцев, контрразведка прослушивала их телефоны и установила за ними слежку. Официального подтверждения этой информации нет.

Согласно последним данным БКА, в текущем году в центре внимания спецслужб ФРГ находятся около 450 исламистов, от которых исходит потенциальная террористическая угроза. За последние 15 лет правоохранительным органам удалось предотвратить 11 терактов, готовившихся на территории страны, указывал руководитель БКА Хольгер Мюнх. Глава контрразведки Ханс-Георг Маассен со своей стороны неоднократно отмечал, что "абсолютной безопасности быть не может", тем более, что исламисты считают Германию одним из своих главных идеологических врагов. При этом каких-либо конкретных данных относительно террористической угрозы в настоящее время нет.

В ФРГ в конце июля произошло два теракта. 18 июля вооруженный топором и ножом 17-летний беженец, предположительно из Афганистана, напал на пассажиров пригородного поезда, который направлялся в Вюрцбург, в результате пострадали 15 человек. 24 июля 27-летний выходец из Сирии устроил взрыв в центре Ансбаха. Он привел в действие взрывное устройство у входа на территорию музыкального фестиваля - экстремист погиб, еще 15 человек получили ранения.