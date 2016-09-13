ВМС Ирана получили новейший быстроходный корабль, оснащенный вертолетной площадкой

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ТЕГЕРАН, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Новейший боевой корабль, способный принимать на палубе вертолеты, вошел в состав Военно-морских сил Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана). Торжественная церемония его спуска на воду состоялась во вторник в южном портовом городе Бушер с участием командующего ВМС КСИР контр-адмирала Али Фадави и командующего вторым военно-морским районом ВМС КСИР контр-адмирала Али Размджу.
Корабль получил название "Шахид Мохаммад Назери". Он построен по типу катамарана, то есть имеет два корпуса. На верхней палубе находится вертолетная площадка.
"Проект был разработан специалистами КСИР. Новейший высокоскоростной корабль имеет длину 55, ширину 14,1 и высоту 13 метров. Он способен транспортировать 100 военнослужащих и вертолет на расстояние до 10 тыс. км", - сообщил контр-адмирал Фадави телеканалу Press TV.