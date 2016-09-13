СМИ: боевики ИГ убили 19 сирийцев

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АБУ-ДАБИ, 13 сентября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) убили группу сирийцев, подвесив их вниз головой как жертвенных животных. Об этом во вторник сообщил сайт телеканала "Аль-Арабия", иллюстрируя новость несколькими фотографиями, сделанными экстремистами во время убийства.
Расправу радикалы провели над 19 мужчинами в оккупированном ИГ сирийском городе Дейр-эз-Зор, по данным телеканала, в минувший понедельник, то есть в первый день одного из главных мусульманских праздников "Ид аль-Адха" (Праздник жертвоприношения).
"Аль-Арабия" отмечает, что из 19 убитых мужчин восемь были обвинены в создании "подпольной шпионской организации" в Дейр-эз-Зор, члены которой якобы сотрудничали с правительственными силами. Еще с пятью сирийцами боевики расправились за то, что они фотографировали "места концентрации членов группировки и пути их перемещения в городе", а потом передавали снимки представителям сирийской армии.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС