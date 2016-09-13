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СМИ: боевики ИГ убили 19 сирийцев

Международная панорама
13 сентября, 19:34 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 13, сентября. /ТАСС
По данным телеканала "Аль-Арабия", мужчин подвесили вниз головой как жертвенных животных
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АБУ-ДАБИ, 13 сентября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) убили группу сирийцев, подвесив их вниз головой как жертвенных животных. Об этом во вторник сообщил сайт телеканала "Аль-Арабия", иллюстрируя новость несколькими фотографиями, сделанными экстремистами во время убийства.

Расправу радикалы провели над 19 мужчинами в оккупированном ИГ сирийском городе Дейр-эз-Зор, по данным телеканала, в минувший понедельник, то есть в первый день одного из главных мусульманских праздников "Ид аль-Адха" (Праздник жертвоприношения).

"Аль-Арабия" отмечает, что из 19 убитых мужчин восемь были обвинены в создании "подпольной шпионской организации" в Дейр-эз-Зор, члены которой якобы сотрудничали с правительственными силами. Еще с пятью сирийцами боевики расправились за то, что они фотографировали "места концентрации членов группировки и пути их перемещения в городе", а потом передавали снимки представителям сирийской армии.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика &quot;Исламское государство&quot; в Ираке и Сирии "Исламское государство" в Ираке и Сирии

Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС

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