Де Мистура: политический процесс в Сирии может возобновиться после 21 сентября

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Процесс политического урегулирования в Сирии может возобновиться после заседания Совета Безопасности ООН, которое намечено на 21 сентября. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура.

Говоря о перспективах развития ситуации после вступления 12 сентября в силу режима перемирия, он отметил, что 21 сентября должно состояться "заседание Совета Безопасности ООН, специально посвященное Сирии". Затем, продолжил он, последуют оценка ситуации и "приглашение к политическому процессу". Эмиссар ООН при этом подчеркнул, что такой процесс должен быть на горизонте, поскольку это придаст устойчивый характер предусмотренному в соответствии с российско-американским соглашением режиму прекращения огня и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, как он оценивает тот факт, что 21 группировка сирийской оппозиции отказалась соблюдать режим перемирия, де Мистура сказал: "Соглашение о прекращении враждебных действий (в Сирии) между Российской Федерацией и Соединенными Штатами очень ясно говорит о том, как нужно действовать. Полагаю, что это будет еще более ясно в ближайшие несколько дней".

В распространенном ранее во вторник в Москве комментарии МИД РФ отмечается, что отказ 21 группировки сирийской оппозиции соблюдать режим перемирия - "вопиющий вызов российско-американским усилиям, направленным на укрепление режима прекращения боевых действий, содействие решению гуманитарных проблем и создание условий для запуска всеобъемлющего межсирийского политического процесса".